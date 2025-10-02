Finanças Pessoais

O que são e como vão funcionar as Contas de Poupança e Investimento para os pequenos investidores

Investir deixou de ser só para grandes bolsos. Custos mínimos, incentivos fiscais e mais oportunidades à distância de uma conta inovadora. Quer saber como? Descubra tudo neste descodificador.

  1. O que são as Contas de Poupança e Investimento (CPI)?

  2. Por que decidiu a Comissão Europeia promover estas contas agora?

  3. Como funcionam as CPI?

  4. Que produtos poderei comprar através destas contas?

  5. E que produtos estão excluídos?

  6. Em que instituições poderei abrir uma Conta de Poupança e Investimento?

  7. Há valores mínimos para abrir uma destas contas?

  8. E há valores máximos para o montante aplicado nas CPI?

  9. Como pequeno investidor posso ter várias CPI?

  10. Como funciona a transferência de ativos e de CPI entre prestadores?

  11. Posso manter a minha CPI com todas as suas vantagens se for viver para outro país?

  12. Há uma idade mínima para ser titular de uma Conta de Poupança e Investimento?

  13. Que vantagens fiscais estarão associadas a estas contas?

  14. Como é simplificada a questão fiscal?

  15. Qual será o custo destas contas?

  16. Quando estarão disponíveis as CPI em Portugal?