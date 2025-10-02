O que são e como vão funcionar as Contas de Poupança e Investimento para os pequenos investidores

Por que decidiu a Comissão Europeia promover estas contas agora? 2 de 16

Há algum tempo que a criação das CPI está nos planos da União Europeia. Porém, só mais recentemente é que a questão da literacia financeira ganhou destaque entre as prioridades de Bruxelas. Esta iniciativa surge por iniciativa da Comissária dos Serviços Financeiros e União da Poupança e dos Investimentos, Maria Luís Albuquerque, que decidiu promover estas contas para fomentar uma melhor aplicação das poupanças dos cidadãos.

Segundo a Comissão Europeia, os cidadãos da União Europeia têm uma das taxas de poupança mais elevadas do mundo (14,7% em 2024), mas mantêm a maioria dessas poupanças (cerca de 10 biliões de euros) em depósitos bancários que oferecem retornos baixos e não protegem da inflação.

Segundo o estudo que serviu de base à Comissão Europeia para promover as Contas de Poupança e Investimentos, um cabaz constituído por fundos de ações de baixos encargos de gestão (menos de 0,5%) e de outros fundos com pelo menos 20% da carteira exposto a ações da União Europeia, entregou retornos médios anualizados de 6% nos últimos dez anos, substancialmente superiores às taxas de juro dos depósitos.