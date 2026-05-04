O que são e quem as paga? Um guia para as Gigafábricas de IA

Qual a diferença entre uma fábrica e uma gigafábrica? 2 de 6

É importante não confundir as Gigafábricas de IA com as Fábricas de IA.

Já vimos, na resposta anterior, que uma “gigafábrica” é uma infraestrutura de grande escala com cerca de 100 mil processadores altamente avançados. Ora, no contexto europeu, uma “fábrica” de IA é uma infraestrutura semelhante, mas de menor dimensão e escala, contendo até 25 mil processadores.

Ou seja, a grande diferença entre uma fábrica de IA e uma gigafábrica está no tamanho da infraestrutura — logo, na sua escala.

“Atualmente, os supercomputadores mais avançados das Fábricas de IA, equipados com até 25.000 processadores de IA de última geração, desempenham um papel essencial no desenvolvimento e treino da atual geração de modelos de IA. Liderar a próxima vaga de modelos avançados de IA exige um poder computacional e volumes de dados significativamente maiores”, justifica a Comissão Europeia no Plano de Ação Continente IA, apresentado em 2025.

Atualmente, existem 19 fábricas de IA instaladas no continente europeu. Portugal não tem uma fábrica de IA, mas coinvestiu no BSC AI Factory, em Barcelona, em parceria com Espanha, Turquia e Roménia.

O Plano de Ação Continente IA da União Europeia prevê uma forte proximidade entre as Gigafábricas e as Fábricas de IA, “assegurando uma integração fluida e a partilha de conhecimento em todo o ecossistema europeu de IA”.

Por envolverem investidores privados, espera-se que as Gigafábricas de IA adotem um modelo de negócio diferente do funcionamento das Fábricas de IA, prestando serviços de supercomputação a um portefólio de clientes.

Importa entender que não existe uma definição oficial de “gigafábrica” ou de “fábrica” de IA. No setor, outras empresas têm usado as mesmas palavras para definir investimentos deste tipo.

Disso são exemplo as Fábricas de IA da empresa norte-americana Nvidia, ou a aposta que a Microsoft está a fazer no centro de dados da Start Campus em Sines, em parceria com a britânica Nscale — resultado de um investimento histórico de dez mil milhões de euros no país.