Inteligência Artificial

O que são e quem as paga? Um guia para as Gigafábricas de IA

Portugal e Espanha uniram-se numa candidatura ibérica para tentar captar uma das cinco Gigafábricas de IA que a Comissão Europeia quer apoiar. Mas para que servem, afinal, estas infraestruturas?

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  1. O que é e para que serve uma Gigafábrica de IA?

  2. Qual a diferença entre uma fábrica e uma gigafábrica?

  3. Portugal vai mesmo ter uma Gigafábrica de IA?

  4. Como funcionará o concurso da União Europeia?

  5. A candidatura ibérica tem boas hipóteses?

  6. Quem vai pagar este investimento?