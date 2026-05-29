O que se sabe sobre o possível acordo entre EUA e Irão

Em que ponto estão as negociações? 1 de 4

Os Estados Unidos e o Irão chegaram a um acordo na quinta-feira para prolongar o cessar-fogo e levantar as restrições à navegação no Estreito de Ormuz, segundo fontes citadas pela Reuters, embora o presidente dos EUA, Donald Trump, ainda não o tenha aprovado e a comunicação social estatal iraniana tenha afirmado que o acordo ainda não estava finalizado.

Segundo quatro fontes familiarizadas com o assunto, o acordo prolongaria a trégua por mais 60 dias e permitiria o tráfego através da via navegável estratégica, enquanto os negociadores abordam questões difíceis, como o programa nuclear do Irão.

No entanto, a agência de notícias iraniana Tasnim, citando uma fonte próxima da equipa de negociação, afirmou que o texto do acordo ainda não foi finalizado nem confirmado.

Do lado americano há otimismo cauteloso. “Ainda não chegámos lá, mas estamos muito perto e vamos continuar a trabalhar nisso», disse o vice-presidente JD Vance.”Não posso garantir que vamos chegar lá, mas neste momento sinto-me bastante otimista», afirmou.