Ataque ao Irão

O que se sabe sobre o possível acordo entre EUA e Irão

Falta Donald Trump aprovar um entendimento para estender o cessar-fogo por 60 dias. Ormuz, programa nuclear e sanções são alguns dos temas em causa, mas os mercados mostram otimismo.

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  1. Em que ponto estão as negociações?

  2. Será desta vez?

  3. Que temas estão em causa?

  4. Qual tem sido a reação nos mercados financeiros?