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O que vai acontecer às terras “sem dono conhecido”?

Terrenos rústicos sem proprietário identificado vão passar a ser registados provisoriamente a favor do Estado e poderão integrar definitivamente o património público ao fim de 15 anos sem reclamações.

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  1. O que são “terras sem dono conhecido”?

  2. O que muda agora?

  3. Como funciona o processo?

  4. O que acontece durante esses 15 anos?

  5. E se o verdadeiro dono aparecer?

  6. E ao fim de 15 anos?

  7. Porque é que isto está a avançar agora?

  8. Quantos terrenos podem estar nesta situação?

  9. O Estado pode apropriar-se de terrenos privados?