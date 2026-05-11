O que vai acontecer às terras “sem dono conhecido”?

Como funciona o processo? 3 de 9

O processo começa com a identificação desses prédios pelo Fisco, através da informação que existe na matriz predial. Os casos são depois comunicados ao Instituto dos Registos e Notariado, através do BUPi — o Balcão Único do Prédio. Numa primeira fase, o Estado tenta encontrar o proprietário que consta dos registos fiscais, notificando-o para regularizar a situação do imóvel, fazer o registo na conservatória e apresentar a chamada Representação Gráfica Georreferenciada, ou seja, o desenho técnico que identifica os limites exatos do terreno.

O problema é que, em muitos casos, quem aparece como titular fiscal já morreu, mudou de morada há décadas ou nem sequer é o verdadeiro dono atual. Há também situações em que os terrenos têm um valor patrimonial tão baixo que deixaram de gerar IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis) e praticamente desapareceram do radar administrativo.

Quando não é possível identificar ou localizar o proprietário, avança então o procedimento de reconhecimento de “prédio sem dono conhecido”. Nessa fase, o Estado publica anúncios públicos durante 180 dias para tentar encontrar interessados ou herdeiros. Se ninguém aparecer, o imóvel passa para um registo provisório a favor do Estado durante um período de 15 anos.

Importa sublinhar que, nessa fase, o Estado ainda não se torna proprietário definitivo do terreno.