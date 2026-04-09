O que vai mudar na fiscalização da contratação pública?

O que diz o Tribunal de Contas sobre esta reforma? 15 de 15

A presidente Filipa Calvão considera que Portugal “não está preparado” para reduzir o visto prévio, apontando fragilidades na Administração Pública, nomeadamente falta de recursos e sistemas de controlo interno ainda insuficientemente robustos.

Defende que a eliminação deste mecanismo só deve acontecer se for compensada por um forte reforço da responsabilização e dos mecanismos de controlo interno (“accountability”), como aconteceu noutros países europeus.

Tem também sublinhado que o visto prévio continua a ser importante, sobretudo para contratos com impacto financeiro elevado ou de longo prazo, sugerindo que valores na ordem dos 5 milhões de euros ou mais deveriam continuar sujeitos a esse controlo.

Ao mesmo tempo, rejeita as críticas políticas feitas ao Tribunal, afirmando que a instituição não interfere em decisões políticas, limitando-se a fiscalizar a legalidade da despesa pública