Economia

O que vai mudar na fiscalização da contratação pública?

O Governo aprovou em Conselho de Ministros as regras que ditam a forma como são controlados os contratos públicos. Veja o que quer o Governo na mudança da Lei do Tribunal de Contas.

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  1. Esta reforma acaba com o controlo do Tribunal de Contas aos contratos públicos?

  2. Que exceções?

  3. Passa a haver menos escrutínio sobre o uso do dinheiro público?

  4. Por que razão o Governo quer reduzir a fiscalização prévia?

  5. Portugal está alinhado com outros países europeus nesta matéria?

  6. O visto prévio vai deixar de existir?

  7. Como foi escolhido o limite de 10 milhões de euros?

  8. O que pretende mudar o Governo na responsabilidade financeira dos gestores públicos?

  9. O que é que muda em relação ao regime atual?

  10. Por que razão o Governo quer eliminar a “culpa leve”?

  11. Esta mudança pode levar a menos responsabilização?

  12. Quem será abrangido por este novo regime?

  13. A reforma já está em vigor?

  14. Qual será o papel da Inspeção-Geral de Finanças (IGF)?

  15. O que diz o Tribunal de Contas sobre esta reforma?