Obrigações da Mota-Engil são pau para toda a obra? Um guia com 7 perguntas e respostas
Arranca esta quarta o empréstimo obrigacionista da Mota-Engil, no valor de 50 milhões. Vale a pena? Quais os riscos? Um guia com 7 perguntas e respostas para ler antes de decidir se investe ou não.Ver Descodificador
Obrigações da Mota-Engil são pau para toda a obra? Um guia com 7 perguntas e respostas
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O que está em causa neste empréstimo obrigacionista?
A Mota-Engil avança com este empréstimo obrigacionista no valor de 50 milhões de euros com duas ofertas em simultâneo:
- Uma oferta de subscrição em dinheiro no valor de 50 milhões, em que os investidores adquirem obrigações com a maturidade de 5 anos e com uma taxa de juro bruta de 4,6%;
- Uma oferta de troca no valor de cerca de 40 milhões e que permite a troca de obrigações do anterior empréstimo que vence em dezembro e paga um juro de 4,25% por estes novos títulos de dívida.
- Como referido, estas obrigações vencem em maio de 2031, ou seja, têm a maturidade de cinco anos. Tal como o anterior empréstimo, também este está ligado à sustentabilidade, o que implica condições e características especiais em relação a estes títulos.
Esta emissão da Mota-Engil, a maior construtora portuguesa e com presença em mais de duas dezenas de países, pode vir a ser aumentada caso a procura se revele robusta.
Proxima Pergunta: Quanto é que as obrigações rendem?
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Quanto é que as obrigações rendem?
Cada obrigação rende uma taxa de juro bruta anual de 4,60%. Em termos líquidos de impostos, renderá pouco mais do que 3,3%.
Os investidores receberão o juro a cada semestre, a 22 de maio e 29 de novembro de cada ano até ao reembolso das obrigações.
Os obrigacionistas terão ainda direito a receber uma remuneração adicional de 0,75 euros por cada obrigação caso a Mota-Engil não cumpra as metas de sustentabilidade a que se propõe cumprir, relacionada com a frequência de acidentes de trabalho.
Em relação à oferta de troca, para convencer os investidores a trocarem obrigações, a Mota-Engil acena com um prémio no valor de 0,19 euros, além dos juros corridos desde dezembro (data do último pagamento de juros) de cerca de 5,017 euros.
Importa lembrar que as taxas de rentabilidade poderão ser afetadas por eventuais comissões a cobrar pelo intermediário financeiro onde as mesmas se encontram registadas. Deve fazer todas as contas antes de tomar uma decisão.
Proxima Pergunta: Qual o valor mínimo do investimento?
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Qual o valor mínimo do investimento?
Cada ordem de subscrição deve referir-se a um mínimo de dez obrigações, o que implicará um investimento de 2.500 euros (cada obrigação tem o valor de 250 euros). A partir deste montante mínimo, cada ordem de subscrição deverá referir-se a múltiplos de uma obrigação, isto é, 2.750 euros, 3.000 euros, 3.250 euros, e por aí em diante. O montante final dependerá do resultado da oferta e de eventual rateio.
Proxima Pergunta: Há riscos?
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Há riscos?
Sim. É importante ter em conta que as obrigações não têm capital garantido, pelo que os investidores estão expostos ao risco de falência da entidade que as emite.
No caso da Mota-Engil, os principais riscos estão identificados no prospeto (documento em formato .pdf) no capítulo 2, partir da página 22. São quase 30 páginas com os fatores de risco associados a esta operação e que devem ser tidos em conta antes da tomada de uma decisão.
Entre outros riscos, a construtora salienta que os resultados financeiros estão dependentes do contexto económico global marcado pela enorme incerteza com a escalada dos conflitos na Ucrânia e Médio Oriente.
Se tiver dúvidas, fale com o seu gestor.
Proxima Pergunta: Até quando posso comprar ou trocar obrigações?
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Até quando posso comprar ou trocar obrigações?
Ambas as ofertas têm início já esta quarta-feira, dia 6, e decorrerão até às 15h00 do dia 19. Durante duas semanas os interessados poderão submeter, alterar ou revogar ordens de subscrição e ou de troca de obrigações.
Em caso de procura robusta, a Mota-Engil poderá aumentar o valor da emissão até 14 de maio.
A 20 de maio tem lugar a sessão de apuramento dos resultados da oferta, com a liquidação a decorrer dois dias depois.
Proxima Pergunta: Onde posso subscrever ou trocar obrigações?
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Onde posso subscrever ou trocar obrigações?
BCP, Banco Finantia, CaixaBI e Novobanco foram contratados para assegurarem a coordenação de toda a operação e atuam também como colocadores. Bancos aos quais se juntam ainda o Abanca, Activobank, Best, Carregosa, Invest, Banco Montepio, Bankinter, BIG, BPI, Crédito Agrícola, Caixa Geral de Depósitos, que vão “desenvolver os seus melhores esforços” com vista à distribuição das obrigações.
Proxima Pergunta: Para que é que a Mota-Engil precisa do dinheiro?
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Para que é que a Mota-Engil precisa do dinheiro?
A Mota-Engil avança com esta operação para reembolsar a linha de obrigações que vence em dezembro, mas não só. Também procura “fundos para dar continuidade à sua expansão internacional, bem como prosseguir a estratégia de alongamento de maturidade da sua dívida, de modo a alinhá-la melhor com a geração de cash flow”.
Embora o empréstimo tenha o valor de 50 milhões de euros, a construtora deverá obter um encaixe de 48,4 milhões, tendo em conta os encargos com a operação, nomeadamente comissões de garantia de colocação parcial, de coordenação e de colocação.