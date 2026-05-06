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Obrigações da Mota-Engil são pau para toda a obra? Um guia com 7 perguntas e respostas

Arranca esta quarta o empréstimo obrigacionista da Mota-Engil, no valor de 50 milhões. Vale a pena? Quais os riscos? Um guia com 7 perguntas e respostas para ler antes de decidir se investe ou não.

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  1. O que está em causa neste empréstimo obrigacionista?

  2. Quanto é que as obrigações rendem?

  3. Qual o valor mínimo do investimento?

  4. Há riscos?

  5. Até quando posso comprar ou trocar obrigações?

  6. Onde posso subscrever ou trocar obrigações?

  7. Para que é que a Mota-Engil precisa do dinheiro?