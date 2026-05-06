Obrigações da Mota-Engil são pau para toda a obra? Um guia com 7 perguntas e respostas

Quanto é que as obrigações rendem? 2 de 7

Cada obrigação rende uma taxa de juro bruta anual de 4,60%. Em termos líquidos de impostos, renderá pouco mais do que 3,3%.

Os investidores receberão o juro a cada semestre, a 22 de maio e 29 de novembro de cada ano até ao reembolso das obrigações.

Os obrigacionistas terão ainda direito a receber uma remuneração adicional de 0,75 euros por cada obrigação caso a Mota-Engil não cumpra as metas de sustentabilidade a que se propõe cumprir, relacionada com a frequência de acidentes de trabalho.

Em relação à oferta de troca, para convencer os investidores a trocarem obrigações, a Mota-Engil acena com um prémio no valor de 0,19 euros, além dos juros corridos desde dezembro (data do último pagamento de juros) de cerca de 5,017 euros.

Importa lembrar que as taxas de rentabilidade poderão ser afetadas por eventuais comissões a cobrar pelo intermediário financeiro onde as mesmas se encontram registadas. Deve fazer todas as contas antes de tomar uma decisão.