OpenAI lança modelo de IA “mais inteligente” do mundo. O que é o GPT-6 Astra?

O que é o GPT-6 Astra? 1 de 7

O GPT-6 Astra é o novo modelo de IA de fronteira da OpenAI que foi anunciado esta quinta-feira e sucede à geração GPT-5.6. A empresa apresenta-o como o seu modelo mais capaz amplamente disponibilizado, desenvolvido para realizar tarefas complexas de ponta a ponta, desde programação e investigação até à utilização de aplicações e criação de documentos.

A principal diferença está, contudo, menos na capacidade de responder a uma pergunta isolada e mais na possibilidade de realizar uma tarefa completa. O Astra combina raciocínio avançado com capacidade para interagir com computadores, browsers e software profissional, permitindo-lhe executar fluxos de trabalho compostos por várias etapas.

Na Interface de Programação de Aplicações (API), o modelo tem uma janela de contexto de 1,05 milhões de tokens e pode produzir até 128 mil tokens numa única resposta. A OpenAI disponibiliza ainda diferentes níveis de esforço de raciocínio, de “low” a “max”, permitindo ajustar o equilíbrio entre velocidade, capacidade e custo.