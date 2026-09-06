Inteligência Artificial

OpenAI lança modelo de IA “mais inteligente” do mundo. O que é o GPT-6 Astra?

OpenAI apresentou o GPT-6 Astra como o seu modelo de IA mais "inteligente e alinhado" até à data, com melhorias no raciocínio, programação, investigação e utilização autónoma de computadores.

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  1. O que é o GPT-6 Astra?

  2. Qual é a grande novidade do GPT-6 Astra?

  3. O Astra atingiu o conceito de inteligência artificial geral (AGI)?

  4. O Astra consegue interagir com um computador?

  5. O que muda para os utilizadores do ChatGPT?

  6. O que muda para empresas e programadores?

  7. O modelo já está disponível?