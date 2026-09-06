OpenAI lança modelo de IA “mais inteligente” do mundo. O que é o GPT-6 Astra?
OpenAI apresentou o GPT-6 Astra como o seu modelo de IA mais "inteligente e alinhado" até à data, com melhorias no raciocínio, programação, investigação e utilização autónoma de computadores.Ver Descodificador
OpenAI lança modelo de IA “mais inteligente” do mundo. O que é o GPT-6 Astra?
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O que é o GPT-6 Astra?
O GPT-6 Astra é o novo modelo de IA de fronteira da OpenAI que foi anunciado esta quinta-feira e sucede à geração GPT-5.6. A empresa apresenta-o como o seu modelo mais capaz amplamente disponibilizado, desenvolvido para realizar tarefas complexas de ponta a ponta, desde programação e investigação até à utilização de aplicações e criação de documentos.
A principal diferença está, contudo, menos na capacidade de responder a uma pergunta isolada e mais na possibilidade de realizar uma tarefa completa. O Astra combina raciocínio avançado com capacidade para interagir com computadores, browsers e software profissional, permitindo-lhe executar fluxos de trabalho compostos por várias etapas.
Na Interface de Programação de Aplicações (API), o modelo tem uma janela de contexto de 1,05 milhões de tokens e pode produzir até 128 mil tokens numa única resposta. A OpenAI disponibiliza ainda diferentes níveis de esforço de raciocínio, de “low” a “max”, permitindo ajustar o equilíbrio entre velocidade, capacidade e custo.
Proxima Pergunta: Qual é a grande novidade do GPT-6 Astra?
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Qual é a grande novidade do GPT-6 Astra?
A grande mudança é a combinação entre raciocínio e ação. Os modelos de inteligência artificial (IA) já conseguem escrever textos, gerar código, analisar documentos ou responder a perguntas. O Astra pretende dar um passo adicional: depois de compreender o que lhe é pedido, pode executar uma sequência de ações necessárias para chegar ao resultado.
Isto significa que uma tarefa pode deixar de ser dividida entre dezenas de instruções dadas pelo utilizador. Em determinados contextos, o modelo pode pesquisar informação, trabalhar com código, utilizar aplicações, verificar o resultado e produzir o documento final. A própria documentação da OpenAI descreve o Astra como um modelo concebido para fluxos de trabalho que atravessam código, browsers e software profissional.
É uma mudança importante na lógica de utilização da IA: em vez de funcionar apenas como um sistema ao qual se fazem perguntas, passa a aproximar-se de um agente capaz de executar tarefas.
Proxima Pergunta: O Astra atingiu o conceito de inteligência artificial geral (AGI)?
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O Astra atingiu o conceito de inteligência artificial geral (AGI)?
AGI (sigla em inglês), ou inteligência artificial geral, é um conceito ainda sem uma definição universalmente aceite. Em termos gerais, refere-se a uma IA com capacidade de realizar uma grande variedade de tarefas intelectuais de forma comparável ou superior aos humanos, com um grau elevado de generalização e autonomia.
Não é possível dizer que este novo modelo tenhamos atingido a AGI apenas por ser mais avançado. Trata-se do novo conceito da OpenAI, empresa que ambiciona liderar o setor da IA.
No entanto, Greg Brockman, presidente da OpenAI, afirmou, durante a apresentação do modelo, que, com o lançamento do GPT-6 Astra, o mundo entrou numa nova era, a da AGI, sendo este apelidado pela empresa como “o modelo mais inteligente e alinhado do mundo”.
O Astra representa um avanço significativo em várias dessas capacidades, sobretudo porque consegue combinar raciocínio, utilização de ferramentas e execução de tarefas complexas. Mas isso não significa que qualquer novo modelo que obtenha melhores resultados em benchmarks passe automaticamente a ser considerado AGI. O Astra continua a ter limitações, pode cometer erros e depende das ferramentas e dos ambientes aos quais tem acesso.
“Se avançarmos alguns anos e olharmos para trás, quando nos perguntarmos quando é que a AGI foi realmente criada, penso que poderá ser por volta [do lançamento] deste modelo”, afirmou Greg Brockman.
Proxima Pergunta: O Astra consegue interagir com um computador?
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O Astra consegue interagir com um computador?
A utilização do computador é uma das principais capacidades destacadas pela OpenAI.
Na prática, isto significa que o modelo pode interagir com interfaces digitais — por exemplo, navegar num browser, clicar em elementos, escrever informação e executar diferentes passos necessários para completar uma tarefa.
A diferença está na autonomia. Um utilizador pode, por exemplo, definir um objetivo mais abrangente em vez de indicar individualmente cada passo. O GPT-6 Astra é então capaz de decidir que ações precisa de realizar, executá-las e avaliar os resultados ao longo do processo.
A OpenAI diz que o modelo estabelece novos máximos internos em computer use, browsing e trabalho profissional.
Isto não significa, contudo, que o modelo passe a ter acesso indiscriminado ao computador de qualquer pessoa. As ações dependem das ferramentas e permissões que lhe sejam disponibilizadas e existem mecanismos de segurança destinados a limitar comportamentos potencialmente perigosos.
Proxima Pergunta: O que muda para os utilizadores do ChatGPT?
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O que muda para os utilizadores do ChatGPT?
Para o utilizador comum, a principal diferença poderá ser precisamente essa transição de fazer uma pergunta e receber uma resposta para pedir uma ação e deixar a IA executar parte da tarefa.
Em vez de pedir apenas para resumir um conjunto de documentos, por exemplo, os novos sistemas podem ser utilizados para analisar os documentos, procurar informação adicional, organizar os dados e produzir um resultado final.
A OpenAI mostra esta lógica também no trabalho com documentos, folhas de cálculo e apresentações. No Codex, por exemplo, o Astra combina raciocínio, utilização do computador e compreensão de código para executar fluxos de trabalho mais complexos.
Isso não significa que todas estas capacidades estejam automaticamente disponíveis em qualquer conversa ou que o modelo consiga executar qualquer tarefa sem supervisão. A disponibilidade depende do produto, das ferramentas utilizadas e das permissões concedidas.
Proxima Pergunta: O que muda para empresas e programadores?
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O que muda para empresas e programadores?
Na Interface de Programação de Aplicações, a OpenAI posiciona o modelo para tarefas de raciocínio complexo, programação, utilização de computadores, investigação e criação de documentos.
Para programadores, a integração com o Codex permite utilizar o modelo para trabalhar diretamente sobre código e fluxos de desenvolvimento. A OpenAI apresenta-o como o seu modelo mais capaz para trabalho complexo que cruza código, aplicações e investigação.
Há também a parte económica. O Astra é mais caro por token do que os modelos GPT-5.6 e o preço depende do modo de utilização. Na API, o processamento Standard custa 10 dólares por milhão de tokens de entrada e 50 dólares por milhão de tokens de saída. Nos modos Batch e Flex, os preços são reduzidos para metade, enquanto o Fast duplica as tarifas aplicáveis.
A OpenAI argumenta, contudo, que o custo por tarefa pode ser inferior em determinadas utilizações porque o Astra consegue chegar ao resultado utilizando menos tokens de saída do que modelos anteriores.
Proxima Pergunta: O modelo já está disponível?
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O modelo já está disponível?
O acesso está a ser feito de forma gradual. A OpenAI explica que o GPT-6 Astra começou a ser disponibilizado esta quinta-feira de a um grupo limitado de organizações. Nos dias seguintes, o modelo será disponibilizado aos utilizadores dos planos ChatGPT Plus, Pro, Business e Enterprise.
Para os programadores e empresas, o Astra também chegará à API da OpenAI e estará disponível através das plataformas Microsoft Azure e AWS Bedrock. A OpenAI avisa, contudo, que o acesso está a ser expandido progressivamente, pelo que nem todos os utilizadores elegíveis terão necessariamente acesso ao modelo imediatamente.
Nos planos Enterprise, o administrador da organização pode ter de ativar o acesso ao modelo, sendo que a funcionalidade está desativada por defeito no lançamento.