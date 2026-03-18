Ormuz. Conheça os desafios de Trump para reabrir o Estreito

Quais foram as principais reações na Europa? 4 de 7

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia reuniram esta segunda-feira, com posições mistas. “É do nosso interesse manter o Estreito de Ormuz aberto e é por isso que estamos também a debater o que podemos fazer a este respeito, do lado europeu”, disse Kaja Kallas, chefe de diplomacia do bloco antes da reunião em Bruxelas.

A seguir à reunião, Kallas admitiu que os ministros manifestaram uma “vontade clara” de reforçar a missão naval no Médio Oriente, mas não demonstraram, por enquanto, qualquer intenção de alargar o seu mandato ao Estreito de Ormuz.

Os Países Baixos vão manter uma “mente aberta” sobre a ajuda, mas não vêm como seria possível de momento dado o nível de ataques. A Dinamarca, como nação marítima mostrou-se aberta a ajudar, enquanto o o primeiro-ministro finlandês Alexander Stubb alertou que os membros da NATO devem aceder ao pedido de Trump.

Mas Alemanha, Grécia, Espanha, França e Itália já recusaram apoiar os EUA. “O que é que Trump espera de um punhado de fragatas europeias que a poderosa Marinha dos EUA não consiga fazer? Esta guerra não é nossa, não fomos nós que a começámos”, afirmou o ministro alemão Boris Pistorius.

O primeiro-ministro britânico Keir Starmer afirmou que o Reino Unido não se deixaria “arrastar para uma guerra mais ampla no Irão” e reiterou que está a trabalhar com os aliados para reabrir o estreito. “Estamos a trabalhar com outros para elaborar um plano credível para o Estreito de Ormuz, de modo a garantir que possamos reabrir a navegação e a passagem pelo Estreito. Deixem-me ser claro: isso não será, nem nunca foi concebido para ser, uma missão da NATO”, disse aos jornalistas.