Ataque ao Irão

Ormuz. Conheça os desafios de Trump para reabrir o Estreito

Praticamente fechado desde o ataque ao Irão, o Estreito por onde passava 20% do comércio de petróleo está a causar tensões entre os EUA e os aliados. Veja aqui o que Trump pediu e as reações globais.

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  1. O que se passa no Estreito de Ormuz?

  2. Qual tem sido o impacto do fecho do Estreito nos mercados?

  3. O que é que Trump pediu aos aliados?

  4. Quais foram as principais reações na Europa?

  5. E Portugal, o que vai fazer?

  6. Fora da Europa, como têm reagido os países?

  7. Como é que Trump reagiu às posições dos aliados?