Os trunfos e riscos do novo pacote fiscal da habitação

O IVA na construção de casas desce mesmo para 6%? A partir de quando e para que imóveis? 1 de 24

Sim. A taxa de IVA nas empreitadas de construção ou reabilitação de imóveis habitacionais desce de 23% para 6%, mas não para toda e qualquer obra, segundo o decreto-lei publicado na quarta-feira.

O benefício aplica-se a imóveis destinados à venda para habitação própria e permanente com preço até 660.982 euros, ou ao arrendamento habitacional com renda mensal não superior a 2.300 euros, valor correspondente a 2,5 vezes o salário mínimo nacional em 2026.

A medida abrange obras cujo procedimento urbanístico tenha sido iniciado entre 25 de setembro de 2025 e 31 de dezembro de 2029, com a exigibilidade do IVA a partir de janeiro de 2026. A vigência da taxa reduzida termina a 31 de dezembro de 2032.

É importante sublinhar que o decreto-lei define com precisão o que conta como “início do procedimento urbanístico”: trata-se da data de entrada do pedido de licença de construção ou da comunicação prévia junto da câmara municipal competente. Obras já em curso que não cumpram esta janela temporal ficam excluídas da taxa reduzida.