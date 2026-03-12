Energia

Países vão libertar recorde de reservas de petróleo. Porquê e qual o impacto?

32 países coordenaram-se para libertar um recorde de reservas de petróleo, mais do dobro do libertado na última crise energética. Perceba porquê e se é adequado.

  1. Quantos barris de petróleo foram libertados das reservas globais?

  2. Que países vão participar nesta ação?

  3. Porque se avançou com esta decisão?

  4. Como ficaram os preços de petróleo após este anúncio?

  5. Quando vai acontecer a libertação?

  6. É uma quantidade significativa?

  7. Portugal também vai libertar reservas? Qual a quantidade?

  8. O que resta agora em termos de reservas, a nível global?

  9. Quantas vezes e quando é que a AIE já promoveu a libertação de reservas?

  10. Que obrigações têm os membros da AIE em termos de reservas?

  11. Que outras medidas podem ser adotadas?