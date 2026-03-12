Países vão libertar recorde de reservas de petróleo. Porquê e qual o impacto?

Porque se avançou com esta decisão? 3 de 11

A decisão foi tomada na sequência de uma reunião extraordinária dos governos dos Estados-Membros da AIE, a qual pretendia avaliar as condições do mercado perante o conflito no Médio Oriente e ponderar as opções para lidar com as falhas de abastecimento.

O conflito no Médio Oriente, que resulta do ataque dos Estados Unidos e Israel ao Irão, afetou a circulação no Estreito de Ormuz, que é controlado pelo Irão. Este estreito é uma artéria vital para a circulação de ouro negro no mundo: uma média de 20 milhões de barris por dia de petróleo bruto e de produtos petrolíferos transitou pelo Estreito de Ormuz em 2025, o que representa cerca de 25% do comércio mundial de petróleo por via marítima, indica a AIE, e frisa que “as alternativas para que os fluxos de petróleo contornem o Estreito de Ormuz são limitadas”.

“Os mercados petrolíferos são globais, pelo que a resposta a grandes perturbações tem de ser igualmente global”, explicou o Diretor Executivo da AIE, Fatih Birol, no rescaldo do anúncio da decisão. A ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, explicou, esta quarta-feira, à margem de uma apresentação da Agência Portuguesa do Ambiente, que a AIE promoveu esta ação coordenada de forma a que os Estados estivessem preparados para colmatar grandes aumentos de preços, estando especialmente preocupada com o diesel, porque não só tem o petróleo como matéria-prima, o qual está com dificuldades em circular, como também é produzido em várias refinarias espalhadas pelo Médio Oriente.

O diretor-geral da XTB Portugal, Eduardo Silva, descreve esta decisão como uma “resposta coordenada e necessária para injetar liquidez num mercado físico que tem demonstrado sinais de aperto” e considera que “O timing parece adequado, funcionando como um amortecedor de volatilidade”.