Sustentabilidade

Passaporte Digital do Produto aproxima-se, entre testes e indefinição. Conheça-o

Os diplomas que farão chegar o Passaporte Digital do Produto a distintos setores, das baterias ao têxtil, estão marcados para 2027. Saiba o que é, em que fase está e as preocupações que levanta.

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  1. O que é o Passaporte Digital do Produto?

  2. Porque é que a Comissão quer que os produtos tenham passaporte?

  3. Mas que informações, mais em concreto, devem estar no passaporte?

  4. Em que fase está o passaporte? Quando entra em vigor?

  5. Quais os primeiros setores a serem abrangidos?

  6. Os prazos são realistas?

  7. Que benefícios pode ter o DPP para as empresas?

  8. Já há empresas a avançar? Que soluções estão a ser testadas?