Passaporte Digital do Produto aproxima-se, entre testes e indefinição. Conheça-o

Já há empresas a avançar? Que soluções estão a ser testadas? 8 de 8

Alguns setores serão obrigados, mas todos podem avançar, voluntariamente, com a criação do seu próprio passaporte digital. Pedro Lima assinala que “já há empresas do setor agroalimentar que querem demonstrar esta capacidade de reconstituir a totalidade do ciclo de vida do produto”.

Algumas entidades, de facto, já começam a testar soluções. O Data Colab, laboratório colaborativo criado em 2021 com o objetivo de trabalhar cadeias de fluxo de dados, aliou-se precisamente a empresas do setor agroalimentar, mas também têxtil, para criar passaportes adequados aos respetivos produtos. O objetivo, de acordo com a diretora de produtos do Data Colab, Ana Gonçalves, é “averiguar qual seria a reação do mercado, para começar a estruturar a informação para garantir que na prática funciona”.

No caso das empresas do setor agroalimentar, tendo em conta os padrões de qualidade existentes, já lhes é exigido “muito trabalho burocrático”, pelo que o passaporte veio “alavancar” os dados que já estavam a ser recolhidos, e estruturá-los. “Ajuda no storytelling, a divulgar melhor para outros mercados aquilo que eles fazem bem”, afirma a diretora de produto do Data Colab. O maior desafio, sendo a parte relativa à produção agroalimentar menos digitalizada, foi obter a informação dos fornecedores no início da cadeia. O Data Colab trabalha hoje com empresas que comercializam queijo, azeite e maçãs.

No azeite e queijo, a embalagem vem com um código QR que pode ser detetado pela câmara fotográfica de qualquer smartphone. No caso das maçãs, o código vem na caixa ou numa embalagem individual que envolve a maçã. O código remete para uma página que lista os ingredientes, a origem, a jornada, substâncias restritas – se estão dentro dos limites – a composição nutricional, certificações e instruções de uso, entre outros elementos.

Nos têxteis, a solução é mais criativa: marcou-se uma fibra com marcador ultra-violeta (UV). Esta fibra vai integrar diferentes peças de roupa – é tingida da mesma forma que os restantes fios, não marcados com UV, e confunde-se no tecido. No entanto, com uma lanterna com luz própria para detetar o marcador UV, a fibra codificada ilumina-se, na cor violeta, e vê-se um código binário, de zeros e uns (visualmente, são riscos horizontais) que certificam a origem e dão informações sobre a reciclagem.

“Com a diretiva, novas peças terão que incluir obrigatoriamente fibras recicladas… só se sabe se a fibra é reciclada se ela for marcada com o código que indique que sofreu reciclagem”, explica. Neste caso, os cinco primeiros riscos identificam a origem: um leitor com inteligência artificial saberá dizer a que país corresponde. Para um utilizador comum, é mais difícil: tem de perceber os zeros e uns, discretamente introduzidos nos riscos, para conseguir introduzi-los no site. Isto, reconhece Ana Gonçalves, torna a solução mais interessante no segmento B2B (entre empresas) do que para o consumidor final. Mas resistente, é: diz que houve peças que sofreram mais de 150 lavagens, foram esfregadas, fizeram-lhes “30 por uma linha”, até a tinta da peça saiu, mas “o código fica lá”, garante.

“Nós temos que olhar para os setores de acordo com as suas necessidades e como responder às necessidades, mas o core tem que ser muito similar, porque senão depois as coisas não comunicam. Não podemos permitir que isso aconteça”, explica Ana Gonçalves. Confrontada se conta que seja mais demorado o processo equivalente em empresas com cadeias mais longas, como as de baterias, a diretora de produto considera que não, porque, em contrabalanço, essas empresas dispõem já de mais dados. “Mas é sem dúvida um olhar muito mais criterioso no dado que vai ser apresentado, porque o passaporte das baterias não é voluntário”, ressalva.