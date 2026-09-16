Passe ferroviário verde alargado a todo o país. Veja o que muda nesta quarta-feira

Quais as novidades a partir desta quarta-feira? 4 de 5

Para o primeiro-ministro e líder do PSD, o evento anual de rentrée, a Festa do Pontal, é o local de eleição para anúncios relacionados com o Passe Ferroviário Verde (PFV).

Em agosto de 2024, Luís Montenegro anunciou a criação desta modalidade, que viria a ser efetivada a 21 de outubro daquele ano, após a promulgação de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, ao diploma que instituiu o PFV como substituto do Passe Ferroviário Nacional.

Já a alteração que entra em vigor nesta quarta-feira, no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade (16 a 22 de setembro), surgiu como novidade no discurso na Festa do Pontal do mês passado.

A novidade é o alargamento da utilização do “passe verde” aos comboios urbanos de Lisboa e Porto nos percursos abrangidos pelo passe intermodal urbano.

Até agora, na rede de urbanos de Lisboa, este título apenas permitia viajar entre Carregado e Azambuja e nos regionais, inter-regionais e intercidades que usam estes percursos. Já nos urbanos do Porto, dava acesso às ligações Vila das Aves/Guimarães, Paredes/Marco de Canaveses, Paramos/Aveiro e Lousado/Braga.

Agora, todos os troços destas duas redes urbanas ficam dentro do raio de abrangência do “passe verde”. Isto permite a quem apenas usa comboio não pagar mais de 20 euros por mês. Um habitante da Azambuja, por exemplo, tinha de adquirir, para lá do PFV, o título de transporte (bilhete ou o passe Navegante Metropolitano) para viajar do Carregado a Lisboa num dos urbanos. A partir deste dia 16, basta apresentar o seu “passe verde”. O mesmo acontece, a Norte, para quem embarque de Marco de Canaveses para São Bento, e que até aqui teria de adquirir título de bordo ou Andante para fazer a viagem de Paredes ao centro do Porto.

Outra medida anunciada em agosto é o acesso aos comboios da Fertagus, de Setúbal a Lisboa, pela Ponte 25 de Abril.

Inalteradas ficam as regras de utilização no Intercidades, nos regionais, inter-regionais e urbanos de Coimbra, bem como a impossibilidade de aceder ao Alfa Pendular e à primeira classe do Intercidades.