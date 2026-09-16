Transportes

Passe ferroviário verde alargado a todo o país. Veja o que muda nesta quarta-feira

Viajar no país de comboio por apenas 20 euros já conquistou mais de um milhão de pessoas. Agora, dois anos após a implementação, o Passe Ferroviário Verde (PFV) aumenta a abrangência geográfica.

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  1. O que é o Passe Ferroviário Verde?

  2. Que vantagens trouxe?

  3. Quais as regras de utilização?

  4. Quais as novidades a partir desta quarta-feira?

  5. Que valores estão em causa?