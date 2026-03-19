Pode a falta de seguro bloquear o tráfego marítimo em Ormuz?

Como funcionam os seguros marítimos? 3 de 8

Os seguros de navegação comercial funcionam em vários níveis. No primeiro, o armador – designação do dono do navio – contrata o seguro Casco & Máquinas (H&M- hull & machinery) junto de uma seguradora para cobrir avarias, incêndios, colisões e tempestade do próprio navio, semelhante ao “seguro contra todos os riscos” de um automóvel. Por exemplo, um petroleiro com capacidade para 1 milhão de barris de petróleo (1% do consumo mundial diário) enquadra‑se na categoria Suezmax — o tamanho máximo que consegue passar pelo Canal de Suez carregado. Pode custar novo 90 milhões de euros e o seguro anual para esta cobertura será entre 0,15% e 0,3% desse valor, ou seja, de 135 mil a 270 mil euros. Esta taxa pode chegar a 1,5% do valor em condições piores do navio e do histórico do armador.

O mais importante é o seguro P&I (Protection & Indemnity), que acresce ao H&M. Cobre responsabilidade civil e ambiental, lesões ou morte de tripulação, poluição causada por derrames, colisão com outros navios, remoção de destroços e multas e responsabilidades legais. Os seguros de danos à carga são normalmente contratados pelo seu dono e por viagem, não pelo armador, e cobrem riscos de danos ou perda da carga transportada, roubo, pirataria e sabotagem. Sem esta cobertura, normalmente efetuada através de clubes de armadores reunidos com fins mutualistas de partilha de riscos no International Group of P&I, os navios não conseguem operar. O P&I não é apenas um seguro é uma exigência operacional e financeira para navios comerciais. Sem ele, o armador corre risco legal, financeiro e logístico, podendo ser impedido de operar, ter navios retidos e enfrentar custos enormes. Não pode entrar em portos, navegar em águas territoriais em quase todos os países, tem recusados financiamentos por parte de bancos ou investidores e não consegue contratos de transporte. Não é obrigatório, mas o facto é que 90% da navegação mundial contrata seguros nestes clubes P&I para conseguir operar livremente. Para o mesmo petroleiro exemplar, o seguro P&I pode atingir 800 mil euros por ano, mas se for considerado de alto risco de poluição pode ser penalizado em mais 50% do valor do prémio, passando a 1,2 milhões de euros por ano.