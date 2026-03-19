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Pode a falta de seguro bloquear o tráfego marítimo em Ormuz?

Os navios não podem circular sem seguro e o risco tem muita influência nos prémios. Há um comité que define as zonas de guerra.

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  1. O que é uma zona de guerra para as seguradoras?

  2. Quais são as zonas consideradas de risco?

  3. Como funcionam os seguros marítimos?

  4. E quanto custa o seguro de guerra?

  5. Se há um incidente quem paga o quê?

  6. E a ideia lançada por Trump de o Governo dos EUA se responsabilizar pelos seguros faz sentido?

  7. Quantos navios estão retidos devido à crise no Golfo Pérsico?

  8. Qual o efeito dos navios retidos na navegação comercial em todo o mundo?