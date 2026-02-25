Pode trocar de garrafas e latas por 10 cêntimos em abril. Saiba como vai funcionar

Onde posso entregar as garrafas e latas? 5 de 11

A recolha é feita por 2.500 máquinas automáticas, que estarão disponíveis nos supermercados com mais de 400 metros quadrados. Existem cerca de 2.800 supermercados deste tipo em Portugal, pelo que “a esmagadora maioria” terá as máquinas, afirma o presidente da Sistema de Depósito e Reembolso (SDR), Leonardo Mathias.

Algumas destas máquinas já estão instaladas, mas só entrarão em funcionamento a 10 de abril. O objetivo é ter 85% do parque de máquinas instalado até dia 10 de Abril.

A somar-se estão 8.000 pontos de recolha, acolhidos por entidades que se oferecem para receber manualmente as embalagens, geralmente porque estas próprias entidades têm muito consumo destas embalagens. Serão portanto pontos de venda e consumo de bebidas, mas sobretudo entidades de grande dimensão, como grandes hotéis ou agrupamentos de hotéis, indica o presidente da SDR.

Em paralelo, vão existir 48 quiosques, destinados a receber maiores quantidades de embalagens, a pensar na restauração e na hotelaria, embora também possam ser usados por qualquer outro consumidor. Nestes, é possível entregar um saco de embalagens, em vez de uma a uma. Vão estar posicionados em 38 municípios. Para o canal HORECA – hotéis, restaurantes e cafés — há ainda a possibilidade de firmarem um acordo com a SDR para levantamento direto no estabelecimento, que será feito com a frequência adequada ao volume gerado. Podem também usar os já mencionados pontos de recolha.

O presidente da SDR afirma que foi feito um estudo para perceber onde fazia sentido ter os pontos de recolha, consoante o consumo e de forma a permitir comodidade na devolução.