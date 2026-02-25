Sustentabilidade

Pode trocar de garrafas e latas por 10 cêntimos em abril. Saiba como vai funcionar

O presidente do Sistema de Depósito e Reembolso explica como é que este vai funcionar: onde poderão ser devolvidas as embalagens, em que estado e como se recebe o dinheiro de volta.

  1. As embalagens que servem para o depósito e reembolso vão estar identificadas?

  2. A partir de quando é que as embalagens vão estar identificadas?

  3. De quanto vai ser o valor de depósito?

  4. Como é que vai ser discriminado este valor na fatura?

  5. Onde posso entregar as garrafas e latas?

  6. Como posso saber onde existem as máquinas de reembolso?

  7. Que aspeto terão as máquinas?

  8. Em que condições tenho de devolver as garrafas e latas?

  9. Como se processa a entrega?

  10. Como posso receber o meu dinheiro de volta?

  11. Os turistas podem usar o sistema?