Pode trocar de garrafas e latas por 10 cêntimos em abril. Saiba como vai funcionar
As embalagens que servem para o depósito e reembolso vão estar identificadas?
As embalagens vão estar assinaladas de duas formas: com a marca do Sistema de Depósito e Reembolso, a V de Volta, e com o código de barras que deverá servir para passar na máquina onde se irá entregar a embalagem.
A partir de quando é que as embalagens vão estar identificadas?
Apesar de o sistema se estrear a 10 de abril, vai existir um período de 120 dias de transição, no qual vão coexistir garrafas com código de reembolso e outras sem esse código.
As embalagens já estão a ser marcadas com a nova marca e os códigos. Deverá demorar entre um mês até mês e meio para os stocks antigos deixarem de existir e serem substituídos pelos novos, identificados.
No que diz respeito aos stocks antigos, o consumidor não vai pagar o valor extra na caixa registadora, mas também não poderá receber qualquer reembolso.
De quanto vai ser o valor de depósito?
No momento da compra, por cada um dos produtos que está incluído no sistema de depósito e reembolso vão ser cobrados 10 cêntimos adicionais. Se comprar dez destes produtos, na conta final, paga mais um euro.
Como é que vai ser discriminado este valor na fatura?
O valor do depósito e reembolso vai estar explicito na fatura logo abaixo do preço de cada um dos produtos que tiver embalagens reembolsáveis. Há países que colocam em destaque, a amarelo, mas não deverá ser o caso de Portugal.
Onde posso entregar as garrafas e latas?
A recolha é feita por 2.500 máquinas automáticas, que estarão disponíveis nos supermercados com mais de 400 metros quadrados. Existem cerca de 2.800 supermercados deste tipo em Portugal, pelo que “a esmagadora maioria” terá as máquinas, afirma o presidente da Sistema de Depósito e Reembolso (SDR), Leonardo Mathias.
Algumas destas máquinas já estão instaladas, mas só entrarão em funcionamento a 10 de abril. O objetivo é ter 85% do parque de máquinas instalado até dia 10 de Abril.
A somar-se estão 8.000 pontos de recolha, acolhidos por entidades que se oferecem para receber manualmente as embalagens, geralmente porque estas próprias entidades têm muito consumo destas embalagens. Serão portanto pontos de venda e consumo de bebidas, mas sobretudo entidades de grande dimensão, como grandes hotéis ou agrupamentos de hotéis, indica o presidente da SDR.
Em paralelo, vão existir 48 quiosques, destinados a receber maiores quantidades de embalagens, a pensar na restauração e na hotelaria, embora também possam ser usados por qualquer outro consumidor. Nestes, é possível entregar um saco de embalagens, em vez de uma a uma. Vão estar posicionados em 38 municípios. Para o canal HORECA – hotéis, restaurantes e cafés — há ainda a possibilidade de firmarem um acordo com a SDR para levantamento direto no estabelecimento, que será feito com a frequência adequada ao volume gerado. Podem também usar os já mencionados pontos de recolha.
O presidente da SDR afirma que foi feito um estudo para perceber onde fazia sentido ter os pontos de recolha, consoante o consumo e de forma a permitir comodidade na devolução.
Como posso saber onde existem as máquinas de reembolso?
A SDR está a preparar uma aplicação, que espera que esteja pronta ainda antes do final do ano, na qual uma das opções será a de localizar as máquinas disponíveis.
Que aspeto terão as máquinas?
Sendo que a SDR identificou quatro possíveis fornecedores, os quais respeitam os requisitos definidos pela entidade, o aspeto das máquinas pode diferir um pouco de estabelecimento para estabelecimento. Quem escolhe as máquinas que irá acolher são os retalhistas. Contudo, na próxima semana, a 4 de março, a SDR irá apresentar a marca com a qual vai chegar aos supermercados, a Volta, e mostrar o aspeto que terão as máquinas.
Em que condições tenho de devolver as garrafas e latas?
Para poder ser contada e ser enviada para a reciclagem de grande qualidade, é suposto que a embalagem esteja “intacta”, afirma Leonardo Mathias. Se estiver amolgada ou se não tiver tampa, a máquina não aceita.
Como se processa a entrega?
O consumidor tem de devolver as embalagens, depositando-as uma a uma na “boca” da máquina, que identifica a embalagem através do código e verifica se está em condições de ser aceite. Depois, deve selecionar a forma como deseja receber o reembolso.
Como posso receber o meu dinheiro de volta?
No momento em que entrega as embalagens vai poder selecionar a forma como pretende receber o seu dinheiro. Vão estar disponíveis quatro modalidades:
- Numerário: O consumidor recebe um talão e apresenta-o na caixa do estabelecimento, onde lhe devolvem o montante em dinheiro.
- Talão para desconto: Recebe um talão que possibilita descontar o valor a receber nas próximas compras, novamente entregando o talão na caixa.
- Cartão do supermercado: O valor pode ser carregado no cartão do supermercado.
- Doar para solidariedade: pode decidir doar o valor que tem a receber a uma instituição de solidariedade social pré-definida na máquina. Haverá uma a nível nacional, que alternará todos os anos, à qual se pode somar uma alternativa local, a ser escolhida pelo supermercado no qual se encontra a máquina.
Os turistas podem usar o sistema?
Qualquer pessoa pode fazer a devolução de embalagens, incluindo os turistas. As máquinas terão opções de linguagem, afirma o presidente. Leonardo Mathias espera que os turistas colaborem, na medida em que já conhecerão este sistema dos seus próprios países.