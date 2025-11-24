Por que linhas se cose o novo plano de pensões automáticas de Bruxelas?

Qual a razão da Comissão Europeia propor um sistema de inscrição automática de pensão complementar? 1 de 17

Bruxelas propõe a inscrição automática (auto-enrolment) em pensões complementares para enfrentar uma crise demográfica e económica na Europa, espelhada em projeções que apontam para que nos próximos 25 anos a população ativa europeia reduza 22%, passando de 264 milhões em 2022 para 207 milhões de pessoas em 2050, enquanto o número de reformados aumentará 32 milhões. Este choque demográfico pressionará fortemente as pensões públicas, com taxas de reposição a diminuir drasticamente nas próximas décadas, segundo os vários relatórios “Ageing Report” da Comissão Europeia.

“O auto-enrolment provou ser a forma mais eficaz de aumentar a cobertura de pensões complementares”, reconhece a proposta de Bruxelas, citando o sucesso britânico (cobertura subiu de 45% para 74%) e o neozelandês.

A proposta da Comissão Europeia está inserida no âmbito da União para a Poupança e Investimento (estratégia da União Europeia para o setor financeiro), tem assim um duplo propósito: garantir rendimentos adequados na reforma e mobilizar os 10 biliões de euros que os europeus mantêm em contas bancárias, canalizando-os para investimentos produtivos que financiem a transição verde, digital e a competitividade europeia.