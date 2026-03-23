Ataque ao Irão

Porque é que o ouro está a reluzir menos em tempo de guerra?

Pode parecer contrassenso, mas o preço do ouro já caiu perto de 15% desde os ataques ao Irão. Veja aqui como o estatuto de refúgio esta a ser sobreposto por subidas da inflação, juros e dólar.

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  1. Qual tem sido o desempenho da cotação do ouro com os ataques ao Irâo?

  2. O ouro costuma ser um ativo de refúgio em tempos de guerra?

  3. Qual tem sido o papel dos receios sobre a inflação?

  4. Qual é a relação do ouro com ativos americanos como o dólar e as 'Treasuries'?

  5. Há excesso de liquidez de ouro nos mercados?

  6. O que poderá acontecer nos próximos tempos?