Porque é que o ouro está a reluzir menos em tempo de guerra?

Qual tem sido o desempenho da cotação do ouro com os ataques ao Irâo? 1 de 6

Os anos antes do conflito representaram um rally inédito para o preço do ouro, com sucessivos patamares a serem ultrapassados – os 2.000 dólares por onça em agosto de 2025, os 3.000 dólares em março de 2025 e os 4.000 dólares em outubro desse ano.

Suportado pelas incertezas criadas pelas tarifas anunciadas por Donald Trump, as preocupações persistentes com a inflação, as esporádicas dúvidas sobre o potencial retorno do investimento global em inteligência artificial, o risco geopolítico (nomeadamente tensões no Médio Oriente) e expectativas de descida das taxas de juro, o preço da onça de ouro escalou 64,7% em 2025.

Impulsionado ainda por compras de ouro por parte dos bancos centrais, o preço ultrapassou a barreira dos 5.000 dólares a 26 de janeiro deste ano, três dias antes de atingir o novo máximo de sempre de 5.594,82 dólares.

No entanto, a cotação caiu mais de 15% desde o início do conflito no Médio Oriente, a 28 de fevereiro, e cerca de 20% face a esse máximo histórico para perto dos 4.400 dólares por onça esta quarta-feira, com a guerra a afetar as dinâmicas do mercado.