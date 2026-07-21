Defesa

Portugal comprou três fragatas a Itália. O que acrescentam à Marinha Portuguesa?

  • Tiago Martins d'Oliveira
  • 7:09

Portugal comprou três fragatas à italiana Fincantieri por cerca de 3,9 mil milhões de euros, para renovar a frota naval composta por cinco embarcações. A entrega está prevista para entre 2029 e 2030.

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  1. O que vai Portugal comprar com cerca de 3,9 mil milhões?

  2. Com quem concorria a Fincantieri?

  3. O que oferecem as fragatas?

  4. Quais são as suas características?

  5. Para quando está prevista a entrega?

  6. Com esta aquisição, Portugal fica com quantas fragatas?

  7. Que investimento vai ser feito no Arsenal do Alfeite?