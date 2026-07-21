Portugal comprou três fragatas a Itália. O que acrescentam à Marinha Portuguesa?

Quais são as suas características? 4 de 7

As três fragatas que vêm reforçar a Marinha Portuguesa contam com um comprimento total de 144 metros, um comprimento entre perpendiculares (distância horizontal exata entre a proa e a popa) de 132,5 metros e conta com 19,7 metros de largura máxima, refere a empresa no seu site.

Um dos principais atributos destas fragatas é a autonomia. A uma velocidade de cruzeiro de 15 nós (cerca de 28 km/h), conseguem percorrer aproximadamente 6.000 milhas náuticas — o equivalente a cerca de 11 mil quilómetros — sem necessidade de reabastecimento. A embarcação pode permanecer em operação durante até 45 dias consecutivos, permitindo participar em missões de longa duração no Atlântico, Mediterrâneo ou em operações internacionais da NATO e da União Europeia.

A embarcação de origem italiana tem um deslocamento com carga máxima de aproximadamente 6.500 toneladas — corresponde ao peso total da fragata quando está totalmente equipada para operar, incluindo combustível, armamento, tripulação, helicóptero e restantes sistemas a bordo.

Têm um calado de 5,10 metros — a profundidade a que o casco fica submerso —, o que lhes permite entrar em diversos portos e zonas litorais sem comprometer a estabilidade. Em velocidade máxima, conseguem atingir mais de 27 nós (cerca de 50 quilómetros por hora) utilizando as turbinas a gás, enquanto o modo de propulsão elétrica permite navegar a 16 nós, reduzindo o consumo de combustível e a assinatura acústica durante missões de vigilância ou guerra antissubmarina.

Cada fragata opera com uma tripulação base de 145 militares, mas pode acolher até 179. Essa capacidade permite embarcar destacamentos adicionais, como equipas de operações especiais, técnicos de manutenção, pessoal médico, elementos de comando ou militares destacados para missões específicas, conferindo maior flexibilidade operacional em cenários de crise ou operações multinacionais.

Dispõem ainda de um sistema de propulsão auxiliar que lhes permite manter uma velocidade de cerca de 7 nós em situações de emergência.