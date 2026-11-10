Depressão Charles

Posso ficar em teletrabalho ou faltar sem perder salário? Sete respostas sobre a depressão Charles

Governo declarou situação de alerta em todo o território continental e recomendou teletrabalho nos casos possíveis. O ECO explica em que casos é possível teletrabalhar ou faltar sem perder salário.

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  1. O trabalhador tem direito ao teletrabalho ou é preciso "sim" do empregador?

  2. Teletrabalho determina perde de remuneração?

  3. Não posso fazer trabalho à distância e vou faltar. Ausência é justificada?

  4. Falta é justificada. Significa que não perco salário?

  5. Não consigo teletrabalhar e vou faltar. Como devo proceder?

  6. Escolas fechadas. Pais podem ficar em casa com os filhos?

  7. Pais têm de pedir declaração à escola para entregar ao empregador?