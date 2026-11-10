Posso ficar em teletrabalho ou faltar sem perder salário? Sete respostas sobre a depressão Charles

O trabalhador tem direito ao teletrabalho ou é preciso "sim" do empregador? 1 de 7

O ministro da Administração Interna, Luís Neves, apelou a que a população permaneça em casa e protegida, recomendando que, nos casos possíveis, se opte pelo teletrabalho na quarta-feira. “Já fiz este apelo entre o que são as entidades patronais e trabalhadores para que possam conciliar o trabalho desta forma”, indicou o governante.

Quer isto dizer que os trabalhadores têm direito a fazer teletrabalho? Os advogados ouvidos pelo ECO alertam que, mesmo considerando a situação de alerta, é preciso haver concordância entre os trabalhadores e os empregadores, não havendo aplicação automática do modelo remoto.

“A declaração da situação de alerta não determina, por si só, um direito ao teletrabalho“, sublinha o advogado José Pedro Anacoreta, sócio da PLMJ.

“A situação de alerta e a recomendação do Governo não dão, por si, direito ao teletrabalho. Pela regra geral, o teletrabalho depende sempre de acordo escrito entre trabalhador e empregador“, corrobora o advogado Pedro da Quitéria Faria, sócio da Antas da Cunha Ecija.

Este último especialista lembra que só alguns trabalhadores têm esse direito sem acordo, e apenas quando a função é compatível com o trabalho à distância, como são os casos de vítimas de violência doméstica, pais com filhos até três anos, ou até oito anos em certos casos (pais de filhos com deficiência, doença crónica ou oncológica e cuidadores informais não principais).

“Fora destes casos, o trabalhador pode pedir e a empresa pode aceitar, mas não é obrigada a fazê-lo, ou seja, ainda não se encontra positivada na nossa lei esta possibilidade unilateral pelo trabalhador de impor o teletrabalho em situações de fenómenos meteorológicos extremos ou de se arrogar a possibilidade de teletrabalhar, ainda que com alertas emitidos”, salienta Pedro da Quitétia Faria.

“Sem prejuízo, tendo em consideração o atual circunstancialismo atípico e potencialmente de elevada perigosidade, o que tenho assistido é que são as próprias entidades empregadoras, através de comunicados internos, a solicitar aos trabalhadores que no dia de amanhã não se desloquem e que prestem a sua laboração em regime de teletrabalho, pelas razões que são conhecidas, e dando cumprimento às recomendações das diversas entidades públicas”, comenta o advogado.

É o caso da MEO, que, como medida preventiva, estabeleceu que todos os colaboradores devem ficar em regime de teletrabalho, “salvaguardando a sua segurança”.