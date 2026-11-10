Posso ficar em teletrabalho ou faltar sem perder salário? Sete respostas sobre a depressão Charles
Governo declarou situação de alerta em todo o território continental e recomendou teletrabalho nos casos possíveis. O ECO explica em que casos é possível teletrabalhar ou faltar sem perder salário.Ver Descodificador
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O trabalhador tem direito ao teletrabalho ou é preciso "sim" do empregador?
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Teletrabalho determina perde de remuneração?
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Não posso fazer trabalho à distância e vou faltar. Ausência é justificada?
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Falta é justificada. Significa que não perco salário?
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Não consigo teletrabalhar e vou faltar. Como devo proceder?
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Escolas fechadas. Pais podem ficar em casa com os filhos?
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Pais têm de pedir declaração à escola para entregar ao empregador?
Posso ficar em teletrabalho ou faltar sem perder salário? Sete respostas sobre a depressão Charles
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O trabalhador tem direito ao teletrabalho ou é preciso "sim" do empregador?
O ministro da Administração Interna, Luís Neves, apelou a que a população permaneça em casa e protegida, recomendando que, nos casos possíveis, se opte pelo teletrabalho na quarta-feira. “Já fiz este apelo entre o que são as entidades patronais e trabalhadores para que possam conciliar o trabalho desta forma”, indicou o governante.
Quer isto dizer que os trabalhadores têm direito a fazer teletrabalho? Os advogados ouvidos pelo ECO alertam que, mesmo considerando a situação de alerta, é preciso haver concordância entre os trabalhadores e os empregadores, não havendo aplicação automática do modelo remoto.
“A declaração da situação de alerta não determina, por si só, um direito ao teletrabalho“, sublinha o advogado José Pedro Anacoreta, sócio da PLMJ.
“A situação de alerta e a recomendação do Governo não dão, por si, direito ao teletrabalho. Pela regra geral, o teletrabalho depende sempre de acordo escrito entre trabalhador e empregador“, corrobora o advogado Pedro da Quitéria Faria, sócio da Antas da Cunha Ecija.
Este último especialista lembra que só alguns trabalhadores têm esse direito sem acordo, e apenas quando a função é compatível com o trabalho à distância, como são os casos de vítimas de violência doméstica, pais com filhos até três anos, ou até oito anos em certos casos (pais de filhos com deficiência, doença crónica ou oncológica e cuidadores informais não principais).
“Fora destes casos, o trabalhador pode pedir e a empresa pode aceitar, mas não é obrigada a fazê-lo, ou seja, ainda não se encontra positivada na nossa lei esta possibilidade unilateral pelo trabalhador de impor o teletrabalho em situações de fenómenos meteorológicos extremos ou de se arrogar a possibilidade de teletrabalhar, ainda que com alertas emitidos”, salienta Pedro da Quitétia Faria.
“Sem prejuízo, tendo em consideração o atual circunstancialismo atípico e potencialmente de elevada perigosidade, o que tenho assistido é que são as próprias entidades empregadoras, através de comunicados internos, a solicitar aos trabalhadores que no dia de amanhã não se desloquem e que prestem a sua laboração em regime de teletrabalho, pelas razões que são conhecidas, e dando cumprimento às recomendações das diversas entidades públicas”, comenta o advogado.
É o caso da MEO, que, como medida preventiva, estabeleceu que todos os colaboradores devem ficar em regime de teletrabalho, “salvaguardando a sua segurança”.
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Teletrabalho determina perde de remuneração?
Em teletrabalho, a remuneração mantém-se sem cortes.
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Não posso fazer trabalho à distância e vou faltar. Ausência é justificada?
Caso as funções do trabalhador não sejam compatíveis com o modelo remoto, a ausência desse empregador é considerada justificada ou injustificada? Esta é uma das questões que se impõem neste momento. A resposta depende do seguinte: está ou não o trabalhador efetivamente impossibilitado de se deslocar para o local de trabalho.
É isso que explica ao ECO a advogada Madalena Caldeira, da Gómez-Acebo & Pombo. “Perante uma declaração oficial de situação de alerta, encerramento de escolas e serviços públicos não essenciais, avisos da Proteção Civil e recomendação expressa para ficar em casa, há um fundamento muito relevante para considerar a ausência justificada quando o trabalhador esteja objetivamente impedido de se deslocar ou de prestar trabalho por facto que não lhe é imputável“, defende.
De acordo com o Código do Trabalho, detalha a mesma, as faltas motivadas por impossibilidade de prestar trabalho devido a facto não imputável ao trabalhador — por exemplo, face a transportes suprimidos, vias cortadas, risco objetivo nas deslocações, encerramento do estabelecimento ou necessidade inevitável de assistência a filhos menores — são justificadas, desde que “devidamente comunicadas e comprovadas”.
“Os trabalhadores que cumulativamente desempenham serviço como bombeiros ou operacionais da Cruz Vermelha têm as faltas automaticamente justificadas”, acrescenta o advogado José Pedro Anacoreta.
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Falta é justificada. Significa que não perco salário?
Estando em causa faltas justificadas, não há perda de remuneração, indicam ainda os advogados ouvidos pelo ECO.
“Tratando-se de uma falta justificada por impossibilidade de prestar trabalho não imputável ao trabalhador, não há perda de retribuição”, frisa o já referido sócio da PLMJ. “Este tipo de falta não consta da lista das faltas que implicam essa perda“, confirma o advogado Pedro da Quitéria Faria.
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Não consigo teletrabalhar e vou faltar. Como devo proceder?
O trabalhador que, face à depressão Charles, não consiga comparecer ao trabalho, nem exercer as suas funções à distância deve comunicar por escrito à entidade empregadora o motivo da sua ausência, resguardando-se no artigo 249.º do Código do Trabalho, explica a advogada Margarida Pisco, associada da CCA Law.
“O trabalhador deve comunicar a situação ao empregador logo que possível e estar em condições de comprovar a impossibilidade concreta de se deslocar ou de prestar trabalho“, acrescenta José Pedro Anacoreta.
Já Madalena Caldeira pormenoriza: o trabalhador deve guarda a prova, isto é, informação sobre cancelamento de transportes, encerramento de vias ou qualquer outro elemento que demonstre que a deslocação ou a prestação de trabalho era objetivamente inviável. Além disso, deve indicar a duração previsível da ausência.
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Escolas fechadas. Pais podem ficar em casa com os filhos?
O despacho que determinou a situação de alerta no território continental entre as 00h00 do dia 11 de novembro e as 23h59 da mesma data prevê, nomeadamente, o encerramento de estabelecimentos de ensino dos setores público, privado e social, incluindo creches e pré-escolar, e de serviços públicos não essenciais.
Ora, os trabalhadores que sejam pais e que tenham de faltar ao trabalho para, nestas circunstâncias, cuidar dos seus filhos têm direito a falta justificada sem perda de remuneração, mas têm de comprovar o encerramento da escola, argumentam os advogados ouvidos pelo ECO.
“No meu entendimento, a falta é justificada e não deve implicar perda de remuneração“, salienta Pedro da Quitéria Faria, que realça que outra hipótese é o trabalhador ficar, nos casos possíveis, em teletrabalho, se houver concordância entre as partes.
“Sendo a falta justificada por este fundamento [impossibilidade de prestar trabalho devido a facto não imputável ao trabalhador], não há perda de remuneração, nos termos do artigo 255.º do Código do Trabalho”, entende, de forma semelhante, o advogado Luís Couto, sócio da SPCB Legal.
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Pais têm de pedir declaração à escola para entregar ao empregador?
É isso que é aconselhado pelo advogados especialistas em lei do trabalho.
“Não existe uma exigência legal específica de apresentação de uma declaração da escola. Aliás, neste caso, o encerramento resulta diretamente de uma determinação governamental publicada em Diário da República. O empregador pode, contudo, solicitar prova dos factos que justificam a ausência, designadamente da necessidade de o trabalhador assegurar pessoalmente os cuidados ao menor”, indica o advogado Luís Couto.
Já Madalena Caldeira salienta que o trabalhador deve comunicar imediatamente ao empregador que a escola ou creche encerrou e que precisa de assegurar assistência ao filho. “É aconselhável juntar a comunicação da escola ou o despacho/comunicado oficial que determinou o encerramento. O empregador pode pedir prova do motivo invocado e, quando aplicável, elementos que demonstrem que o outro progenitor não falta pelo mesmo motivo ou está impossibilitado de prestar a assistência”, explica.
Por sua vez, Pedro da Quitéria Faria precisa que o empregador pode pedir prova do motivo da falta nos 15 dias seguintes à comunicação da ausência. “Se assim for, recomendo que o trabalhador não espere pelo pedido e justifique a falta logo que possível, juntando prova do encerramento. A forma mais simples é uma declaração ou comunicação do estabelecimento de ensino a confirmar o encerramento. Na falta desta, serve uma comunicação da autarquia, do agrupamento de escolas ou de outra entidade competente. Pode ainda juntar uma declaração de que não havia outra pessoa que pudesse ficar com a criança”, afirma o advogado.