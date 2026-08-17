Preço dos combustíveis. Conheça as falhas detetadas pelo regulador e porque não fazem soar alarmes

Afinal, os combustíveis sobem mais depressa do que descem ou não? 2 de 6

A resposta da ERSE é não.

Na longa análise que fez, o regulador detetou “falhas temporárias” nos preços do gasóleo, mas o estudo indica que os preços na bomba refletem, em regra, os preços das cotações de mercado que os influenciam.

Nos primeiros sete meses deste ano, os preços nacionais dos combustíveis “evoluíram globalmente em linha” com os custos internacionais de compra de gasolina e de gasóleo. “O estudo não encontrou evidência de um efeito ‘foguete-pluma’ persistente, isto é, de que os preços na bomba subam sistematicamente mais depressa do que descem”, lê-se na análise.

Na gasolina, em particular, “não foram identificadas diferenças estatisticamente significativas” no reflexo das subidas e das descidas, em nenhum dos horizontes analisados.

No gasóleo, “observou-se uma pequena diferença nas primeiras semanas, que deixou de ser estatisticamente significativa ao fim de quatro semanas”. Neste combustível, perante uma variação de dez cêntimos na cotação internacional, a subida estimada foi, na primeira semana, 0,76 cêntimos por litro superior à descida de igual dimensão. Num abastecimento de referência de 50 euros, esta diferença corresponde a cerca de 22 cêntimos.

Na sequência, o regulador conclui que “os resultados não sustentam que as descidas sejam repercutidas de forma persistentemente mais lenta ou menos completa do que as subidas”.