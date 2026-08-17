Combustíveis

Preço dos combustíveis. Conheça as falhas detetadas pelo regulador e porque não fazem soar alarmes

Concluída uma análise aprofundada sobre os preços dos combustíveis, foram detetadas falhas, tanto nos preços como no funcionamento do mercado. Saiba quais e porque não são vistas como preocupantes.

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  1. Que análise fez o regulador e porquê?

  2. Afinal, os combustíveis sobem mais depressa do que descem ou não?

  3. O regulador detetou falhas no funcionamento do mercado?

  4. Houve aproveitamento por parte das gasolineiras?

  5. Que recomendações resultam da análise?

  6. Então, não vão fixar as margens dos combustíveis?