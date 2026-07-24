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Quais as mudanças nos processos contra o Estado?

Governo aprova em Conselho de Ministros um pacote de medidas para acelerar e simplificar a justiça administrativa e fiscal. Saiba o que muda.

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  1. O que é suposto esta reforma resolver?

  2. O que muda, em síntese?

  3. O que muda para quem processa o Estado?

  4. O que será este regime simplificado?

  5. A reforma prevê prazos para concluir os litígios?

  6. O que acontece se as partes chegarem a acordo?

  7. Qual a média atual de conclusão de uma ação nos TAF?

  8. O que muda nos processos contra a AIMA?

  9. Porque é que Bruxelas voltou a alertar Portugal?

  10. O que é a nova Câmara de Resolução de Litígios de Contratação Pública?

  11. As decisões dessa Câmara são vinculativas?

  12. O que muda para quem pretende ser indemnizado pelo Estado?