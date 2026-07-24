Quais as mudanças nos processos contra o Estado?

O que é suposto esta reforma resolver? 1 de 12

O Governo quer reduzir a morosidade da justiça administrativa e fiscal, um problema que voltou a ser recentemente assinalado pela Comissão Europeia.

O objetivo é diminuir o número de processos pendentes, acelerar a decisão dos casos mais simples e aliviar a pressão sobre os tribunais, sobretudo em Lisboa. O Executivo entende que muitos processos de reduzido valor seguem atualmente exatamente os mesmos trâmites dos processos mais complexos. Isso ocupa recursos dos tribunais e contribui para aumentar os atrasos na resolução dos restantes litígios.