Quem, onde e quando. Saiba como o mau tempo pode adiar as presidenciais

Sim. O artigo 81.º da Lei Eleitoral do Presidente da República prevê a não realização da votação em qualquer assembleia de voto “se na freguesia se registar alguma calamidade no dia marcado para as eleições ou nos três dias anteriores”.

O Governo decretou a situação de calamidade até dia 8 de fevereiro num total de 68 concelhos que têm 17,1% da população residente em Portugal e 16,7% da área total do país.