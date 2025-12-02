Quer trocar o fogão ou forno a gás por elétrico? Saiba como funcionam os renovados vouchers do E-Lar

Que equipamentos posso adquirir com o apoio do E-Lar? 3 de 10

O E-Lar tem como objetivo promover a eficiência energética e combater por essa via a pobreza energética. Ao mesmo tempo, quer promover a descarbonização. Nesse sentido, vem facilitar a troca de equipamentos a gás por elétricos de elevada eficiência.

Podem ser adquiridas placas elétricas de indução ou convencionais, fornos elétricos e termoacumuladores elétricos, que devem substituir fogões, fornos e esquentadores a gás. Por exemplo, se tiver um fogão misto (placa a gás e forno elétrico), apenas a placa de cozinha a gás é elegível para substituição por uma placa exclusivamente elétrica.

E atenção, tem mesmo de entregar o equipamento antigo no ato da instalação, para que o fornecedor o encaminhe para a reciclagem. Caso contrário, o fornecedor deverá recusar a venda e a instalação. Se o fornecedor qualificado verificar que não existem equipamentos a gás na habitação no momento da entrega, o candidato é obrigado a suportar o valor do transporte e fica inibido de se candidatar a apoios da Agência para o Clima por um período de três anos. O beneficiário não pode levantar os equipamentos na loja e fazer a instalação por conta própria.

Os equipamentos ou eletrodomésticos a adquirir e a instalar deverão apresentar uma classe energética “A” ou superior. Há duas exceções. Primeiro, a exigência de classe energética “A” ou superior não se aplica às placas elétricas; em segundo lugar, no caso dos termoacumuladores com mais de 30 litros, a classe energética deverá ser “B” ou superior.