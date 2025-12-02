Quer trocar o fogão ou forno a gás por elétrico? Saiba como funcionam os renovados vouchers do E-Lar
Saiba como funciona o programa de apoio à compra de equipamentos elétricos E-Lar, que inicia na próxima semana a sua segunda fase de candidaturas.Ver Descodificador
O que é o E-Lar?
O E-Lar é um programa de apoio que consiste em atribuir um valor, na forma de voucher, às famílias que queiram comprar equipamentos elétricos para substituir equipamentos a gás com funções equivalentes.
Quem se pode candidatar aos apoios do E-Lar?
Quem se pode candidatar aos apoios do E-Lar?
Todas as famílias, desde que tenham um contrato de eletricidade e sejam residentes em Portugal Continental, podem candidatar-se ao E-Lar.
Contudo, o programa dá benefícios diferentes consoante o perfil do candidato. São mais elevados e abrangentes os apoios concedidos a famílias consideradas vulneráveis, isto é, aquelas que estão identificadas como elegíveis para a Tarifa Social de Energia Elétrica.
Há outras condições de relevo. O contrato de fornecimento de eletricidade e respetivo Código do Ponto de Entrega (CPE) da morada onde serão instalados os novos equipamentos tem de estar obrigatoriamente em nome do candidato. Em paralelo, no momento da candidatura, o candidato tem de apresentar a sua situação contributiva regularizada junto da Autoridade Tributária e Aduaneira e perante a Segurança Social.
Que equipamentos posso adquirir com o apoio do E-Lar?
Que equipamentos posso adquirir com o apoio do E-Lar?
O E-Lar tem como objetivo promover a eficiência energética e combater por essa via a pobreza energética. Ao mesmo tempo, quer promover a descarbonização. Nesse sentido, vem facilitar a troca de equipamentos a gás por elétricos de elevada eficiência.
Podem ser adquiridas placas elétricas de indução ou convencionais, fornos elétricos e termoacumuladores elétricos, que devem substituir fogões, fornos e esquentadores a gás. Por exemplo, se tiver um fogão misto (placa a gás e forno elétrico), apenas a placa de cozinha a gás é elegível para substituição por uma placa exclusivamente elétrica.
E atenção, tem mesmo de entregar o equipamento antigo no ato da instalação, para que o fornecedor o encaminhe para a reciclagem. Caso contrário, o fornecedor deverá recusar a venda e a instalação. Se o fornecedor qualificado verificar que não existem equipamentos a gás na habitação no momento da entrega, o candidato é obrigado a suportar o valor do transporte e fica inibido de se candidatar a apoios da Agência para o Clima por um período de três anos. O beneficiário não pode levantar os equipamentos na loja e fazer a instalação por conta própria.
Os equipamentos ou eletrodomésticos a adquirir e a instalar deverão apresentar uma classe energética “A” ou superior. Há duas exceções. Primeiro, a exigência de classe energética “A” ou superior não se aplica às placas elétricas; em segundo lugar, no caso dos termoacumuladores com mais de 30 litros, a classe energética deverá ser “B” ou superior.
De quanto é o apoio concedido para cada equipamento?
De quanto é o apoio concedido para cada equipamento?
O valor dos apoios depende do tipo de equipamento e do beneficiário, se se trata de uma família vulnerável ou não. O valor mais elevado disponível corresponde a um conjunto elétrico de placa e forno, cuja compra é apoiada em 738 euros para famílias vulneráveis e 600 euros para as restantes. Pode consultar os valores na tabela abaixo:
Apesar de o valor dos apoios estar assim tabelado, não existe qualquer limite ao valor do equipamento adquirido. O beneficiário terá só de pagar a diferença entre o apoio e o preço do equipamento adquirido, caso este seja superior. No caso das famílias não vulneráveis, também pagam do seu bolso o valor dos serviços de transporte e instalação.
Porque é que estes apoios estão de volta e quais as diferenças?
Porque é que estes apoios estão de volta e quais as diferenças?
Uma primeira edição do programa foi lançada no passado mês de setembro. Foram aprovadas 21.662 candidaturas mas, até ao momento, só foram usados 7.255 vouchers, equivalentes a 17,3 milhões de euros. O montante total disponível, para a primeira edição, era de 30 milhões de euros.
Agora, para a fase que abre em dezembro, a tutela tem disponível um total de 60,8 milhões de euros, duplicando a capacidade de atribuição.
No que diz respeito às compras apoiadas e respetivos montantes, tudo se mantém inalterado face ao primeiro aviso, com uma pequena exceção: as famílias vulneráveis vão poder usufruir de até 50 euros para a remoção dos equipamentos antigos a gás, uma rubrica que não estava contemplada em setembro.
Como funcionam os vouchers?
Como funcionam os vouchers?
O beneficiário não pagará do seu bolso nem receberá o montante na conta. Depois de aprovada a candidatura, recebe automaticamente um voucher digital.
É com este ‘vale’ que deverá dirigir-se a um dos fornecedores que tenham sido selecionados pelo Governo (para saber mais, ver a próxima pergunta/resposta) e escolher o equipamento que deseja.
O pagamento do mesmo é feito pela Agência para o Clima diretamente ao fornecedor, a não ser que o valor do equipamento escolhido ultrapasse o definido para o apoio — nesse caso, o beneficiário tem de pagar a diferença.
Em que lojas posso usar os vouchers?
Em que lojas posso usar os vouchers?
Ainda não estão definidos os fornecedores que vão fazer parte da rede de vendedores de equipamentos onde podem ser usados os vouchers. A 4 de dezembro de 2025 abrem as candidaturas para os fornecedores, cuja lista será depois publicada.
Quando e onde me posso candidatar à nova fase do programa, como beneficiário?
Quando e onde me posso candidatar à nova fase do programa, como beneficiário?
O prazo para apresentação das candidaturas decorre desde o dia 11 de dezembro de 2025, até à data em que seja previsível esgotar a dotação prevista, tendo por limite a data de 30 de junho de 2026. Mesmo que se tenham candidatado à primeira fase, a candidatura não transita: tem de ser feita de novo.
Os formulários para candidatura vão encontrar-se disponíveis, a partir do dia 11 de dezembro, no site do Fundo Ambiental, aqui.
E se for fornecedor e quiser que os voucher sejam trocados no meu estabelecimento, o que tenho de fazer?
E se for fornecedor e quiser que os voucher sejam trocados no meu estabelecimento, o que tenho de fazer?
Os fornecedores têm a partir do dia 4 de dezembro para manifestarem interesse em fazer parte da rede de estabelecimentos nos quais os beneficiários vão poder descontar os seus voucher. Mesmo que se tenham candidatado à primeira fase, e sido aceites, têm de manifestar interesse em ser de novo considerados.
Os formulários para candidatura vão encontrar-se disponíveis, a partir do dia 11 de dezembro, no site do Fundo Ambiental, aqui.
Tenho prazo para usar o voucher? E para receber os equipamentos?
Tenho prazo para usar o voucher? E para receber os equipamentos?
O prazo para ativação do voucher, após a aprovação da candidatura, é de, no máximo, 60 dias. Depois de o fornecedor bloquear o voucher, este dispõe de 45 dias úteis para entregar, instalar o(s) equipamento(s) novo(s) e recolher o(s) antigo(s) a gás.