Energia

Quer trocar o fogão ou forno a gás por elétrico? Saiba como funcionam os renovados vouchers do E-Lar

Saiba como funciona o programa de apoio à compra de equipamentos elétricos E-Lar, que inicia na próxima semana a sua segunda fase de candidaturas.

  1. O que é o E-Lar?

  2. Quem se pode candidatar aos apoios do E-Lar?

  3. Que equipamentos posso adquirir com o apoio do E-Lar?

  4. De quanto é o apoio concedido para cada equipamento?

  5. Porque é que estes apoios estão de volta e quais as diferenças?

  6. Como funcionam os vouchers?

  7. Em que lojas posso usar os vouchers?

  8. Quando e onde me posso candidatar à nova fase do programa, como beneficiário?

  9. E se for fornecedor e quiser que os voucher sejam trocados no meu estabelecimento, o que tenho de fazer?

  10. Tenho prazo para usar o voucher? E para receber os equipamentos?