Reforma da Justiça e o novo regime de confisco de bens. O que muda?

Segundo explicou o Governo, o objetivo é evitar que o “crime compense”, garantindo que bens provenientes de atividades criminosas não permaneçam com os suspeitos ou fiquem indisponíveis mesmo enquanto o processo se arrasta ou termina sem condenação.

Assim, criaram-se diferentes modalidades de perda a par da perda clássica. O novo regime prevê o instituto da perda alargada, ou seja, a possibilidade de o Tribunal declarar a perda de bens também nas situações em que se forme a convicção de que os bens em causa provêm de atividade criminosa associada ao facto ilícito que fundamentou a condenação, ainda que não tenha sido provada essa origem.

Prevê-se, ainda, uma outra modalidade de perda, a perda ampliada: nas hipóteses em que, não existindo condenação por um dos crimes que a fundamentam, se demonstre que os bens provêm de atividade criminosa suscetível de produzir um benefício económico substancial. Por fim, consagra-se um novo processo autónomo de perda de bens sem condenação, nos casos em que esta não pode ter lugar em casos de morte ou prescrição.