Reforma do Tribunal de Contas em 10 perguntas e respostas

O que muda, afinal, na fiscalização do Tribunal de Contas? 1 de 11

A principal alteração é a redução do número de contratos públicos que têm de obter autorização do TdC antes de começarem a ser executados. A reforma substitui a Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas (LOPTC), em vigor desde 1997, e reorganiza a forma como o tribunal acompanha a utilização dos recursos públicos.

Até agora, o visto prévio funcionava como um mecanismo de controlo preventivo: antes de determinados contratos poderem avançar, o TdC verificava a sua legalidade e a existência de cabimento orçamental. Com a reforma, esse controlo passa a abranger menos contratos, enquanto a fiscalização durante e depois da execução ganha importância.

A reforma assenta em três eixos: a concentração do visto prévio nos contratos de maior valor, a separação entre auditoria e julgamento e a alteração das regras de responsabilização financeira dos gestores públicos.