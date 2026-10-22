Reforma do Tribunal de Contas em 10 perguntas e respostas
A reforma do TdC, aprovada na AR, altera as regras de fiscalização dos contratos públicos, reduz o âmbito do visto prévio e reorganiza os mecanismos de controle do dinheiro público.Ver Descodificador
-
O que muda, afinal, na fiscalização do Tribunal de Contas?
-
Que contratos deixam de precisar de visto prévio?
-
Os contratos abaixo dos 7,5 milhões ficam fora do alcance do Tribunal?
-
E se não houver visto prévio, quem fiscaliza os contratos até 7,5 milhões de euros?
-
O que é o visto prévio e o que acontece quando o TdC recusa concedê-lo?
-
O que muda na organização interna do Tribunal de Contas?
-
O Tribunal vai deixar de fiscalizar determinadas empresas públicas?
-
O que são auditorias de legalidade?
-
Os gestores públicos passam a ser menos responsabilizados por erros?
-
O Ministério Público passa a ter mais poderes na responsabilização financeira?
-
A reforma reforça ou enfraquece o controlo do dinheiro público?
Reforma do Tribunal de Contas em 10 perguntas e respostas
-
O que muda, afinal, na fiscalização do Tribunal de Contas?
A principal alteração é a redução do número de contratos públicos que têm de obter autorização do TdC antes de começarem a ser executados. A reforma substitui a Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas (LOPTC), em vigor desde 1997, e reorganiza a forma como o tribunal acompanha a utilização dos recursos públicos.
Até agora, o visto prévio funcionava como um mecanismo de controlo preventivo: antes de determinados contratos poderem avançar, o TdC verificava a sua legalidade e a existência de cabimento orçamental. Com a reforma, esse controlo passa a abranger menos contratos, enquanto a fiscalização durante e depois da execução ganha importância.
A reforma assenta em três eixos: a concentração do visto prévio nos contratos de maior valor, a separação entre auditoria e julgamento e a alteração das regras de responsabilização financeira dos gestores públicos.
Proxima Pergunta: Que contratos deixam de precisar de visto prévio?
-
Que contratos deixam de precisar de visto prévio?
O limite passa a ser de 7,5 milhões de euros, abaixo do qual os contratos abrangidos pelo novo regime ficam, em regra, dispensados de fiscalização prévia.
A proposta inicial do Governo apontava para um limite de 10 milhões de euros. Durante a discussão parlamentar, o valor foi reduzido para 7,5 milhões, numa das alterações mais relevantes introduzidas na especialidade.
O limiar representa uma subida significativa face ao regime atual, no qual o visto prévio é, em regra, exigido a partir dos 750 mil euros, ou dos 950 mil euros em determinadas situações que envolvem contratos relacionados.
Proxima Pergunta: Os contratos abaixo dos 7,5 milhões ficam fora do alcance do Tribunal?
-
Os contratos abaixo dos 7,5 milhões ficam fora do alcance do Tribunal?
Não. Significa que deixam de ter de passar, em regra, pela análise prévia necessária à concessão do visto. Importa também distinguir este limiar da possibilidade de dispensa aplicável a determinadas entidades com sistemas de controlo interno acreditados, nos termos previstos no diploma. A mudança transfere, assim, parte do controlo para fases posteriores à decisão de contratar ou ao início da execução.
Proxima Pergunta: E se não houver visto prévio, quem fiscaliza os contratos até 7,5 milhões de euros?
-
E se não houver visto prévio, quem fiscaliza os contratos até 7,5 milhões de euros?
O Tribunal de Contas continua a ser a instituição responsável pelo controlo externo da legalidade e da regularidade das despesas públicas. A diferença está no momento e nos instrumentos utilizados para fiscalizar. A reforma reforça a fiscalização concomitante — realizada durante a execução dos contratos — e a fiscalização sucessiva, que ocorre posteriormente. O tribunal poderá, através de auditorias e de outros mecanismos de controlo previstos na lei, verificar se as entidades públicas cumpriram as regras aplicáveis e como utilizaram os recursos financeiros.
Além disso, a dispensa de visto não elimina a obrigação de comunicar determinados contratos ao TdC.
O diploma prevê que os contratos de valor superior a 950 mil euros sejam comunicados ao tribunal antes do início da execução, mesmo quando não estão sujeitos a visto prévio. Essa informação permite ao TdC acompanhar os contratos e avaliar a necessidade de intervenção fiscalizadora.
Proxima Pergunta: O que é o visto prévio e o que acontece quando o TdC recusa concedê-lo?
-
O que é o visto prévio e o que acontece quando o TdC recusa concedê-lo?
O visto prévio é um mecanismo de fiscalização preventiva. O tribunal analisa determinados atos e contratos públicos para verificar, nomeadamente, se respeitam a legalidade e se existe cabimento orçamental para a despesa.
Na prática, funciona como uma verificação antes de o contrato produzir os efeitos associados à sua execução. Se o TdC detetar irregularidades que constituam fundamento legal para recusar o visto, o contrato pode ficar impedido de avançar nos termos previstos no regime de fiscalização prévia. A reforma procura tornar mais precisos os fundamentos que permitem essa recusa, incluindo determinadas nulidades, violações de normas financeiras e infrações às regras da contratação pública com impacto financeiro significativo.
Proxima Pergunta: O que muda na organização interna do Tribunal de Contas?
-
O que muda na organização interna do Tribunal de Contas?
A reforma separa de forma mais clara as funções de fiscalização prévia, auditoria e julgamento de responsabilidades financeiras. O objetivo é evitar que os mesmos juízes intervenham em diferentes fases de um processo, desde a análise dos factos até à decisão sobre a eventual responsabilidade dos envolvidos.
A lógica é separar quem verifica os contratos, quem investiga e audita a utilização do dinheiro público e quem decide se existem fundamentos para responsabilizar financeiramente os responsáveis.
A reforma altera também o modelo de recrutamento dos juízes das 1.ª e 3.ª secções, que passa a seguir critérios análogos aos aplicáveis aos juízes dos tribunais administrativos e fiscais superiores.
Proxima Pergunta: O Tribunal vai deixar de fiscalizar determinadas empresas públicas?
-
O Tribunal vai deixar de fiscalizar determinadas empresas públicas?
Não deixa de fiscalizar todas as empresas públicas, mas a reforma restringe o âmbito do controlo sobre algumas empresas do setor empresarial do Estado que operam em mercados de concorrência internacional. A proposta inicial do Governo pretendia afastar da jurisdição e do controlo financeiro do TdC determinadas empresas que atuassem nesses mercados e em que existisse uma participação maioritária privada ou direitos de gestão atribuídos a um acionista privado, mesmo minoritário.
Durante a discussão parlamentar, a solução foi alterada. A redação aprovada prevê que as empresas abrangidas fiquem sujeitas apenas a “auditorias de legalidade”.
Proxima Pergunta: O que são auditorias de legalidade?
-
O que são auditorias de legalidade?
Isto significa que o controlo não desaparece por completo, mas fica circunscrito, nestes casos, a auditorias destinadas a verificar a conformidade legal da atuação das entidades abrangidas.
A distinção é relevante porque o setor empresarial do Estado pode envolver empresas que atuam em concorrência com operadores privados, mas que também gerem recursos, património ou interesses públicos.
A questão passa a ser a extensão concreta da fiscalização que continuará a ser exercida sobre estas entidades e a capacidade das auditorias de detetar irregularidades relevantes.
Proxima Pergunta: Os gestores públicos passam a ser menos responsabilizados por erros?
-
Os gestores públicos passam a ser menos responsabilizados por erros?
Sim. A reforma altera o critério de imputação da responsabilidade financeira, exigindo dolo ou culpa grave para responsabilizar financeiramente os gestores públicos.
O dolo pressupõe uma atuação intencional. A culpa grave corresponde a uma violação particularmente séria dos deveres de cuidado exigíveis, não se confundindo com qualquer erro ou negligência.
O objetivo declarado é evitar que decisões de gestão tomadas sem intenção de infringir a lei e sem culpa grave deem automaticamente origem a responsabilidade financeira.
A reforma prevê ainda mecanismos de redução ou relevação da responsabilidade e uniformiza em cinco anos o prazo de prescrição.
Proxima Pergunta: O Ministério Público passa a ter mais poderes na responsabilização financeira?
-
O Ministério Público passa a ter mais poderes na responsabilização financeira?
Sim. A reforma atribui ao Ministério Público legitimidade exclusiva para requerer o julgamento destinado à responsabilidade financeira dos gestores públicos.
Na prática, o Ministério Público passa a ter um papel central na decisão de levar a julgamento os casos em que existam indícios de responsabilidade financeira, podendo investigar, alargar a ação a factos conexos e definir o respetivo objeto, sem ficar vinculado ao enquadramento feito nos relatórios de auditoria.
A alteração distingue duas funções: uma coisa é o Tribunal de Contas detetar irregularidades através de auditorias; outra é promover a ação destinada a apurar se essas irregularidades justificam a responsabilização financeira de determinada pessoa.
Proxima Pergunta: A reforma reforça ou enfraquece o controlo do dinheiro público?
-
A reforma reforça ou enfraquece o controlo do dinheiro público?
Depende da capacidade de o novo sistema compensar a redução do controlo preventivo com fiscalização durante e depois da execução dos contratos.
O Governo defende que a reforma permitirá decisões “mais rápidas, reduzirá a burocracia e reforçará a responsabilização na utilização do dinheiro dos contribuintes”. O ministro Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Saraiva Matias, afirmou que a aprovação demonstra ser possível construir maiorias para realizar reformas e que a lei abre caminho a “decisões mais rápidas e à concretização de investimento público”.
Mas há reservas sobre a suficiência dos mecanismos alternativos de controlo. Durante a discussão da reforma, a presidente do Tribunal de Contas, Filipa Urbano Calvão, criticou a solução inicialmente proposta pelo Governo, considerando-a “verdadeiramente inconstitucional”. O próprio tribunal levantou dúvidas sobre a redução da fiscalização prévia e a necessidade de mecanismos alternativos suficientemente robustos.