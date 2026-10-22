Advocatus

Reforma do Tribunal de Contas em 10 perguntas e respostas

A reforma do TdC, aprovada na AR, altera as regras de fiscalização dos contratos públicos, reduz o âmbito do visto prévio e reorganiza os mecanismos de controle do dinheiro público.

Ver Descodificador Ver Descodificador

  1. O que muda, afinal, na fiscalização do Tribunal de Contas?

  2. Que contratos deixam de precisar de visto prévio?

  3. Os contratos abaixo dos 7,5 milhões ficam fora do alcance do Tribunal?

  4. E se não houver visto prévio, quem fiscaliza os contratos até 7,5 milhões de euros?

  5. O que é o visto prévio e o que acontece quando o TdC recusa concedê-lo?

  6. O que muda na organização interna do Tribunal de Contas?

  7. O Tribunal vai deixar de fiscalizar determinadas empresas públicas?

  8. O que são auditorias de legalidade?

  9. Os gestores públicos passam a ser menos responsabilizados por erros?

  10. O Ministério Público passa a ter mais poderes na responsabilização financeira?

  11. A reforma reforça ou enfraquece o controlo do dinheiro público?