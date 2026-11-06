Regras do trabalho nas plataformas vão mudar? Sete respostas sobre o que está na calha

Essas regras vão mudar agora? 2 de 7

Sim. Com a Agenda do Trabalho, Portugal antecipou-se ao trabalho que estava a ser feito ao nível europeu. Entretanto, Bruxelas emitiu uma diretiva quanto às regras destas relações laborais, que os Estados-membros têm de verter para as suas legislações nacionais, incluindo Portugal.

Daí que na reforma laboral que o Governo de Luís Montenegro tentou fazer entre o verão de 2025 e a primavera de 2026 previsse várias mudanças às regras do trabalho nas plataformas digitais. O chamado “Trabalho XXI” acabou, contudo, por ser chumbado pela esquerda e pelo Chega.

Já no final de outubro, a ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, realçou que uma das suas metas para 2027 é transpor a diretiva das plataformas digitais, sinalizando que estas regras vão mesmo mudar no próximo ano.