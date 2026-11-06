Regras do trabalho nas plataformas vão mudar? Sete respostas sobre o que está na calha
Reforma laboral que o Governo tentou trazia várias mudanças ao mecanismo que abre a porta a que estafetas sejam reconhecidos como trabalhadores das plataformas. Deverão regressar ao debate em 2027.Ver Descodificador
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Código do Trabalho já não define há vários anos as regras do trabalho nas plataformas?
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Essas regras vão mudar agora?
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Mas o Governo vai regressar ao que tinha proposto no âmbito da reforma laboral mais ampla?
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Presunção de contrato vai passar a ser só para estafetas com 80% de atividade numa plataforma?
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Que alertas deixaram os especialistas quanto a essas propostas?
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Até quando é que o Governo tem para transpor a diretiva?
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O Governo pretende voltar a tentar reformar de forma ampla a lei do trabalho?
Regras do trabalho nas plataformas vão mudar? Sete respostas sobre o que está na calha
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Código do Trabalho já não define há vários anos as regras do trabalho nas plataformas?
Portugal foi pioneiro nesta matéria. Desde maio de 2023, com a entrada em vigor da chamada Agenda do Trabalho Digno, que do Código do Trabalho português já constam regras sobre a relação laboral entre as plataformas digitais e os estafetas, prevendo-se a possibilidade deste últimos serem considerados trabalhadores por conta de outrem das primeiras.
Como está, o Código do Trabalho prevê um mecanismo de presunção de contrato de trabalho especificamente para o âmbito digital, estipulando um conjunto de indícios que podem levar à identificação de uma relação de trabalho subordinada.
Proxima Pergunta: Essas regras vão mudar agora?
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Essas regras vão mudar agora?
Sim. Com a Agenda do Trabalho, Portugal antecipou-se ao trabalho que estava a ser feito ao nível europeu. Entretanto, Bruxelas emitiu uma diretiva quanto às regras destas relações laborais, que os Estados-membros têm de verter para as suas legislações nacionais, incluindo Portugal.
Daí que na reforma laboral que o Governo de Luís Montenegro tentou fazer entre o verão de 2025 e a primavera de 2026 previsse várias mudanças às regras do trabalho nas plataformas digitais. O chamado “Trabalho XXI” acabou, contudo, por ser chumbado pela esquerda e pelo Chega.
Já no final de outubro, a ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, realçou que uma das suas metas para 2027 é transpor a diretiva das plataformas digitais, sinalizando que estas regras vão mesmo mudar no próximo ano.
Proxima Pergunta: Mas o Governo vai regressar ao que tinha proposto no âmbito da reforma laboral mais ampla?
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Mas o Governo vai regressar ao que tinha proposto no âmbito da reforma laboral mais ampla?
É esse o plano do Governo. Na quinta-feira, à margem do Congresso Nacional do Direito do Trabalho, que decorreu em Lisboa, a ministra da tutela reforçou que Portugal vai ter mesmo de transpor a diretiva sobre o trabalho nas plataformas digitais e indicou que a intenção é retomar as soluções que já tinham sido propostas, no âmbito do “Trabalho XXI”.
“Se o Governo consagrou uma série de soluções [no ‘Trabalho XXI’], foi porque entendeu que eram as melhores. É natural que volte a estas soluções”, salientou Maria do Rosário Palma Ramalho.
Proxima Pergunta: Presunção de contrato vai passar a ser só para estafetas com 80% de atividade numa plataforma?
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Presunção de contrato vai passar a ser só para estafetas com 80% de atividade numa plataforma?
Esta era uma das mudanças às regras do trabalho nas plataformas previstas no “Trabalho XXI”. O Governo pretendia determinar que a presunção de contrato de trabalho só poderia ser aplicada, quando o prestador da atividade se encontrasse em dependência económica.
Ora, hoje estar em dependência económica significa ter, pelo menos, 50% do rendimento ligado a uma dada entidade. O Governo queria, no âmbito da reforma laboral referida, subir essa fasquia para 80%, o que tornaria ainda mais difícil o reconhecimento de uma relação de trabalho subordinada.
Outra das mudanças ao trabalho nas plataformas que estavam na calha era a reformulação dos indícios de subordinação e ainda a integração do trabalho digital no mecanismo de reconhecimento de contratos que hoje é aplicado às formas de trabalho clássicas.
Proxima Pergunta: Que alertas deixaram os especialistas quanto a essas propostas?
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Que alertas deixaram os especialistas quanto a essas propostas?
As propostas do Governo para as plataformas digitais não geraram consenso, nem escaparam a críticas. Ainda esta quinta-feira, Teresa Coelho Moreira — uma das coordenadores do Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho, que deu origem à já mencionada Agenda do Trabalho Digno — deixou um reparo, aludindo às críticas que já tinha lançado, nos últimos meses.
“Não transpõe a diretiva, é uma obstrução à laboralidade e, quanto a mim, é uma ficção de presunção”, tinha já sublinhado a também professora universitária, na edição anterior do Congresso Nacional do Direito do Trabalho.
Um dos pontos que Teresa Coelho Moreira ataca é, precisamente, a exigência de dependência económica para chegar à subordinação jurídica, sendo que tal não é exigido nas situações mais clássicas de falso trabalho independente.
Proxima Pergunta: Até quando é que o Governo tem para transpor a diretiva?
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Até quando é que o Governo tem para transpor a diretiva?
O texto europeu deixa claro que os Estados-membros têm até 2 de dezembro para pôr em vigor “as disposições legislativas, regulamentares e administrativas necessárias para dar cumprimento à diretiva“.
No entanto, a ministra do Trabalho apontou a transposição para 2027, o que significa que Portugal deverá atrasar-se face ao prazo estipulado por Bruxelas. Não é a primeira vez que tal acontece. Terminou em junho o prazo para transpor a diretiva sobre a transparência salarial e esse é outro dos textos que o Governo espera verter no Código do Trabalho português só no próximo ano.
Proxima Pergunta: O Governo pretende voltar a tentar reformar de forma ampla a lei do trabalho?
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O Governo pretende voltar a tentar reformar de forma ampla a lei do trabalho?
A ministra do Trabalho (e várias outras figuras do atual Governo) têm defendido que a reforma laboral é “inevitável”, embora não seja certo a que prazo.
“O país terá de voltar lá, seja pela mão deste Governo, seja pela mão de qualquer outro, e seja na metodologia que se entender que é a melhor“, afirmou Palma Ramalho, também à saída do Congresso Nacional do Direito do Trabalho, esta quinta-feira.
“O nosso sistema laboral está bastante desadequado daquilo que são os desafios que hoje se colocam por força da Inteligência Artificial. Vai ser algo que teremos de fazermos, mas não necessariamente este Governo, nem não necessariamente no modelo que tentámos“, sublinhou a governante.