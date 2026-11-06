Trabalho

Regras do trabalho nas plataformas vão mudar? Sete respostas sobre o que está na calha

Reforma laboral que o Governo tentou trazia várias mudanças ao mecanismo que abre a porta a que estafetas sejam reconhecidos como trabalhadores das plataformas. Deverão regressar ao debate em 2027.

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  1. Código do Trabalho já não define há vários anos as regras do trabalho nas plataformas?

  2. Essas regras vão mudar agora?

  3. Mas o Governo vai regressar ao que tinha proposto no âmbito da reforma laboral mais ampla?

  4. Presunção de contrato vai passar a ser só para estafetas com 80% de atividade numa plataforma?

  5. Que alertas deixaram os especialistas quanto a essas propostas?

  6. Até quando é que o Governo tem para transpor a diretiva?

  7. O Governo pretende voltar a tentar reformar de forma ampla a lei do trabalho?