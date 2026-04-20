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Santos Pereira vs. Restaurantes: Há um pesadelo na cozinha?

  • ECO
  • 23:09

Restauração tem alertado para uma ‘crise silenciosa’ no setor e multiplicado apelos ao Estado. Mas governador do Banco de Portugal 'meteu a colher' com números que mostram uma realidade diferente.

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  1. Do que reclamam os restaurantes?

  2. O que fez o Governo?

  3. Medidas chegaram ao terreno?

  4. O que dizem os números do governador?