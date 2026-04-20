Santos Pereira vs. Restaurantes: Há um pesadelo na cozinha?

Do que reclamam os restaurantes? 1 de 4

No início do ano duas associações que representam o setor da restauração – a Pro.Var e a AHRESP – apresentaram uma lista de medidas ao Estado para ajudar os restaurantes queixando-se de margens cada vez mais curtas com a subida dos preços dos alimentos e da energia.

Entre outras propostas, pediram a redução do IVA na alimentação para 6%, reposição do IVA dos refrigerantes e álcool na taxa intermédia, a redução dos impostos sobre o trabalho e outros apoios, como um novo modelo de lay-off desenhado para a realidade do setor.

O cenário destas duas associações era escuro. “A restauração soma mais de mil encerramentos definitivos nos últimos meses”, estimava o presidente da Pro.Var. Daniel Serra, em declarações ao Expresso. “Muitas empresas relatam grandes dificuldades e há restaurantes a encerrar de forma silenciosa, sem declarar falência ou insolvência. Simplesmente fecham a porta”, relatou a secretária-geral da AHRESP, Ana Jacinto.