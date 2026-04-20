Santos Pereira vs. Restaurantes: Há um pesadelo na cozinha?
- ECO
- 23:09
Restauração tem alertado para uma ‘crise silenciosa’ no setor e multiplicado apelos ao Estado. Mas governador do Banco de Portugal 'meteu a colher' com números que mostram uma realidade diferente.Ver Descodificador
Santos Pereira vs. Restaurantes: Há um pesadelo na cozinha?
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Do que reclamam os restaurantes?
No início do ano duas associações que representam o setor da restauração – a Pro.Var e a AHRESP – apresentaram uma lista de medidas ao Estado para ajudar os restaurantes queixando-se de margens cada vez mais curtas com a subida dos preços dos alimentos e da energia.
Entre outras propostas, pediram a redução do IVA na alimentação para 6%, reposição do IVA dos refrigerantes e álcool na taxa intermédia, a redução dos impostos sobre o trabalho e outros apoios, como um novo modelo de lay-off desenhado para a realidade do setor.
O cenário destas duas associações era escuro. “A restauração soma mais de mil encerramentos definitivos nos últimos meses”, estimava o presidente da Pro.Var. Daniel Serra, em declarações ao Expresso. “Muitas empresas relatam grandes dificuldades e há restaurantes a encerrar de forma silenciosa, sem declarar falência ou insolvência. Simplesmente fecham a porta”, relatou a secretária-geral da AHRESP, Ana Jacinto.
Proxima Pergunta: O que fez o Governo?
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O que fez o Governo?
Pouco depois de Pro.Var e a AHRESP terem apresentado a lista de propostas, e em plena corrida presidencial, o ministro da Economia respondeu ao apelo do setor e anunciou um novo apoio até 60 mil euros, sendo que 70% são reembolsáveis e 30% a fundo perdido se as empresas atingirem determinados resultados.
Também adiantou, em entrevista à Antena 1 e Jornal de Negócios, que os restaurantes com dívidas ao Turismo de Portugal no âmbito das linhas disponibilizadas na pandemia vão ter mais tempo para pagar os financiamentos.
E aqueles com dívidas à banca vão ter o Turismo de Portugal a assumir a responsabilidade do empréstimo, passando os restaurantes a pagar a esta entidade, mas com um prazo mais dilatado.
Proxima Pergunta: Medidas chegaram ao terreno?
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Medidas chegaram ao terreno?
Segundo a AHRESP, três meses depois do anúncio de Castro Almeida, os apoios ficaram na gaveta, e os agentes do setor juram que a situação se agravou desde então perante o impacto das tempestades e com o conflito no Irão.
“Estamos a pedir um reforço dessa componente a fundo perdido, atendendo a que a situação se agravou. Desde que a medida foi negociada e até hoje, a situação só piorou. Não sabemos quais os valores exatos. Queremos que seja disponibilizada o mais depressa possível, porque as empresas estão cada vez mais sacrificadas e sufocadas e não é possível continuarem a transferir estes custos para os consumidores”, dramatizou Ana Jacinto esta semana em entrevista à Antena 1 e Jornal de Negócios.
Proxima Pergunta: O que dizem os números do governador?
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O que dizem os números do governador?
Nas redes sociais, o governador do Banco de Portugal veio adicionar ‘tempero extra’ à discussão. “Crise na Restauração?”, questiona Álvaro Santos Pereira em posts no LinkedIn e X com dados e estatísticas com o retrato do setor e que geraram muita interação.
Eis os números apresentados pelo governador e “que são de tal forma evidentes que falam por si”:
- Desde 2019, a faturação da restauração cresceu 69% em termos nominais e 25% em termos reais, “graças à expansão do turismo e aumento do consumo”. Tendência que continuou em 2025, “embora de forma mais moderada”, com um crescimento de 2,9% em termos nominais, face a 2024.
- Os preços cresceram 6%, “o que levou a uma queda do volume de negócios em termos reais, principalmente no último trimestre de 2025”. Ainda assim, os gastos (de portugueses e estrangeiros) em restaurantes aumentaram 2,7%, em termos reais.
- “O emprego no setor da restauração tem crescido a um ritmo menor nos últimos anos e desacelerou em 2025”. Ainda assim, desde 2019, o setor registou um aumento dos trabalhadores por conta de outrem de 22% em termos acumulados.
- “Os salários por trabalhador mantêm o dinamismo”: cresceram em torno de 6% em 2025, e encontrando-se 39% acima do valor de 2019.
- Os dados da Informa D&B mostram que foram criadas 4.991 empresas no setor do alojamento e restauração em 2025, enquanto as saídas (falências) foram “somente” 1.307.
- Utilizando dados do E-fatura para o setor da restauração, “verificamos que, mesmo assim, houve uma criação líquida de empresas na restauração em 2025, embora menor.
- “As margens no setor da restauração têm permanecido relativamente estáveis nos últimos anos e em valores próximos dos observados no período pré-pandemia” em torno dos 10% das vendas.
- O rácio de crédito vencido no setor do alojamento (0,4%) e na restauração (2,1%) manteve-se em níveis historicamente baixos no ano passado.