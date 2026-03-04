Advocatus

Sócrates pode ser obrigado a estar em todas as sessões da Operação Marquês?

O Ministério Público pediu ao tribunal que Sócrates seja obrigado a comparecer em todas as sessões de julgamento da Operação Marquês. Mas será que pode ser obrigado a isso?

Ver Descodificador Ver Descodificador

  1. É o arguido obrigado a marcar presença em todas as sessões de julgamento?

  2. E quais são as exceções previstas na lei?

  3. O que pode acontecer em caso de falta do arguido?

  4. Então quel é a conclusão?

  5. O Ministério Público pode fazer este pedido?