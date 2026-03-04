Sócrates pode ser obrigado a estar em todas as sessões da Operação Marquês?

E quais são as exceções previstas na lei? 2 de 5

O mesmo Processo Penal admite que o julgamento possa decorrer sem o arguido, desde que estejam reunidos determinados requisitos. Se o arguido for devidamente notificado e faltar sem justificação válida, o tribunal pode decidir prosseguir com o julgamento na sua ausência. Nesses casos, o arguido é representado pelo seu defensor.

Além disso, o tribunal pode dispensar a presença do arguido em determinadas sessões, caso considere que a sua comparência não é indispensável para a descoberta da verdade material. Em processos extensos e tecnicamente complexos — como é o caso da Operação Marquês — essa possibilidade ganha relevância.