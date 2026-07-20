Sou credor do BES. Posso pedir compensação? Quanto vou receber?

O que é o princípio ‘no creditor worse off’? 1 de 11

‘No creditor worse off’ (NCWO) significa que nenhum credor sai prejudicado. É um princípio previsto na lei e que assegura os direitos dos credores quando há uma medida de resolução. Em termos práticos, este mecanismo determina que os credores não devem suportar na resolução perdas mais elevadas do que teriam se o banco tivesse sido liquidado.

No caso do BES, que foi alvo de uma medida de resolução em agosto de 2014, muitos credores saíram mais a perder com essa decisão do Banco de Portugal do que num cenário de liquidação do banco.

Este mecanismo, que é agora desencadeado, visa justamente compensar os credores do BES.