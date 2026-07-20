Banca

Sou credor do BES. Posso pedir compensação? Quanto vou receber?

Mais de dez anos depois da queda do BES, os credores vão finalmente poder ser 'ressarcidos' por causa das perdas que tiveram de assumir com a resolução. O ECO explica como pode pedir a compensação.

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  1. O que é o princípio ‘no creditor worse off’?

  2. Sou credor do BES. Tenho direito a esta compensação?

  3. Quanto é que vou receber?

  4. Como posso pedir?

  5. Que documentos tenho de apresentar?

  6. Quando e como vou receber a compensação?

  7. Herdei ou adquiri crédito de outra pessoa. Sou elegível?

  8. Avancei para tribunal contra o Banco de Portugal. Também posso pedir?

  9. Sou credor do GES. Também tenho direito?

  10. Há dinheiro para satisfazer todos os pedidos?

  11. Por que é que o Banco de Portugal só agora avança com este mecanismo?