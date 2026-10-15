Privatização da TAP

TAP entra em rota alemã. 12 perguntas sobre o futuro nas asas da Lufthansapremium

Quanto é que os alemães pagam? Quem vai mandar? Vamos recuperar todo o dinheiro injetado? Vai haver despedimentos? Um guia com 12 perguntas e respostas para não se perder na venda da TAP à Lufthansa.

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  1. Quanto vai a Lufthansa pagar para ficar com 44,9% da TAP?

  2. Que investimentos vai fazer na companhia?

  3. Há também investimentos fora da TAP?

  4. O que oferecia a Air France-KLM?

  5. O que ganha a Lufthansa com a compra da participação minoritária?

  6. Pode haver despedimentos na TAP?

  7. A marca e o hub em Lisboa ficam salvaguardados?

  8. O que falta para se concretizar a venda e quando será fechada?

  9. Quem fica a mandar na TAP até lá?

  10. Porque o Governo quer privatizar os restantes 50,1% do capital?

  11. Que proposta fez a Lufthansa para chegar aos 100%?

  12. Será possível recuperar todo o investimento injetado pelo Estado?