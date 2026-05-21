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Tribunal de Contas chumba menos de 1% dos vistos prévios, como diz o Governo?

O ministro Gonçalo Matias disse no Parlamento que o Tribunal de Contas chumba menos de 1% dos vistos prévios para contratos públicos. Veja os números.

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  1. Governo diz que TdC acaba por chumbar menos de 1% dos contratos, depois do visto prévio. É verdade?

  2. E nos anos anteriores?

  3. E quais as razões para recusas tão baixas?

  4. Quais as razões que o TdC pode invocar para recusar o visto?

  5. Que tipo de Ilegalidades foram detectadas pelo TdC?

  6. Porque é que o ministro se justifica nos números?