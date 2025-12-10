Tem bilhete de transporte para o dia da greve geral? Saiba o que pode fazer

Tenho um voo marcado para dia 11. Posso remarcar ou pedir o reembolso? 1 de 6

Para quem tinha viagem de avião marcada, há a possibilidade de remarcar a viagem. A TAP cancelou antecipadamente vários voos para dia 11 e contactou os clientes com reservas para propor viajarem noutro dia. Os passageiros podem também mudar o bilhete sem encargos adicionais para os três dias antes ou depois.

O grupo SATA, que detém as companhias Azores Airlines e SATA Air Açores, também permite que as reservas sejam remarcadas, neste caso para uma data entre 6 de dezembro e 16 de dezembro.

Se pretender adiar a reserva para fora destas janelas de datas terá de pagar a diferença, se o preço for mais elevado. Se esta solução não desejável, é sempre possível pedir o reembolso do valor do bilhete.