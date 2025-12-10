Tem bilhete de transporte para o dia da greve geral? Saiba o que pode fazer
Saiba que serviços mínimos estão previstos e quais as alternativas oferecidas pelas transportadoras para quem comprou antecipadamente bilhete de avião, comboio ou autocarro.Ver Descodificador
Tem bilhete de transporte para o dia da greve geral? Saiba o que pode fazer
Tenho um voo marcado para dia 11. Posso remarcar ou pedir o reembolso?
Para quem tinha viagem de avião marcada, há a possibilidade de remarcar a viagem. A TAP cancelou antecipadamente vários voos para dia 11 e contactou os clientes com reservas para propor viajarem noutro dia. Os passageiros podem também mudar o bilhete sem encargos adicionais para os três dias antes ou depois.
O grupo SATA, que detém as companhias Azores Airlines e SATA Air Açores, também permite que as reservas sejam remarcadas, neste caso para uma data entre 6 de dezembro e 16 de dezembro.
Se pretender adiar a reserva para fora destas janelas de datas terá de pagar a diferença, se o preço for mais elevado. Se esta solução não desejável, é sempre possível pedir o reembolso do valor do bilhete.
Proxima Pergunta: Que voos vão ser realizados?
-
Que voos vão ser realizados?
Antes de avançar com a remarcação um pedido de reembolso, deve conferir se o voo vai ou não ser cancelado. O CEO da TAP afirmou esta terça-feira que espera que um terço dos voos da companhia se realize. Tendo em conta os serviços mínimos, está prevista a realização de 66 voos. A lista pode ser consultada no site da TAP.
A Azores Airlines irá realizar nove voos e a SATA Air Açores 16 ligações entre as ilhas. A informação pode ser consultada online.
Proxima Pergunta: É possível pedir uma indemnização pelo cancelamento?
-
É possível pedir uma indemnização pelo cancelamento?
A legislação e jurisprudência europeia determinam que se a greve é realizada apenas pelo pessoal da companhia aérea, pode ser pedida uma indemnização entre 250 e 600 euros, dependendo da distância do voo.
Esse direito não se aplica se a paralisação incluir os trabalhadores dos aeroportos, controlo de tráfego aéreo ou assistência em escala, que também vão parar no dia 11.
Tratando-se de uma greve geral, aplica-se o conceito de “circunstância extraordinária”, pelo que não é devida uma indemnização.
Proxima Pergunta: E se for viajar de comboio?
-
E se for viajar de comboio?
A CP – Comboios de Portugal informa que clientes que já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional e Regional poderão pedir o reembolso, no valor total do bilhete adquirido, ou a sua troca gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe.
O reembolso ou troca podem ser efetuados em myCP na área “Os seus bilhetes” (para bilhetes adquiridos na Bilheteira Online e App CP) até aos 15 minutos que antecedem a partida do comboio da estação de origem do cliente, ou nas bilheteiras.
Passado este prazo, e até dez dias após terminada a greve, pode ser pedido o reembolso através do preenchimento do formulário de contacto online “Reembolso por Atraso ou Supressão”, com o envio da digitalização do bilhete original.
Proxima Pergunta: Quais os serviços mínimos decretados para a CP?
-
Quais os serviços mínimos decretados para a CP?
A circulação de comboios da CP já está a ser afetada pela paralisação. Para esta quarta-feira estavam programados 76 comboios de longo curso, mas apenas 13 integram os serviços mínimos decretados.
O Tribunal Arbitral tribunal aceitou a proposta de serviços mínimos da CP [pode ler em detalhe aqui], mas com exceção dos comboios de longo curso 133, 134, 523, de 15 circulações regionais, três urbanos de Coimbra, 33 urbanos de Lisboa e 15 do Porto”.
A lista dos comboios que serão assegurados entre dia 10 e 12 por ser consultada neste link.
Proxima Pergunta: Quais as alternativas para quem viaja de autocarro?
-
Quais as alternativas para quem viaja de autocarro?
A Rede Expressos respondeu ao ECO que “encaminhará, sempre que possível, os clientes afetados para serviços não abrangidos”. Além disso, os passageiros poderão remarcar os bilhetes de forma autónoma no site da empresa.
“Reforçamos ainda que, caso o serviço não se venha a realizar, o cliente mantém, como sempre aconteceu na Rede Expressos, o direito ao reembolso integral do valor dos bilhetes”, afirma fonte oficial da RedeExpressos.
A Flixbus não antecipa dificuldades operacionais. “Estamos a acompanhar de perto a situação da greve geral marcada para 11 de dezembro e, até ao momento, não está previsto qualquer cancelamento de viagens“, respondeu a empresa ao ECO.
“No entanto, caso algum passageiro com bilhete comprado seja afetado pelo cancelamento da sua viagem, este será automaticamente informado e receberá indicação de todas as opções disponíveis: reagendar a viagem, solicitar o reembolso pelo mesmo método de pagamento ou optar por um voucher para utilizar numa nova reserva”, acrescenta fonte da empresa.