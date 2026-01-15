Tem carro da empresa? Uso privado de carros elétricos passa a estar sujeito a IVA
O Fisco diz que o uso privado de viaturas elétricas, híbridas plug-in ou a GPL/GNV, cujo IVA foi deduzido na aquisição ou locação, passa a estar sujeita a IVA. O EContas explica o que está em causa.Ver Descodificador
O que diz o ofício do Fisco?
O Ofício-Circulado n.º 25 088, de 21 de novembro, da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) veio clarificar o regime do IVA aplicável às viaturas de turismo elétricas, híbridas plug-in e movidas a GPL ou GNV cujo IVA foi deduzido aquando da aquisição ou da locação.
Como explica Elsa Costa, consultora da Ordem dos Contabilistas Certificados, entre os esclarecimentos sobre limites de dedução e regras aplicáveis à locação operacional, há um ponto que aborda a obrigação de liquidação de IVA pela utilização da viatura na esfera privada. Uma nova interpretação que pode traduzir-se em custos adicionais, alerta.
Qual é a nova interpretação da AT sobre o uso particular de viaturas?
A Autoridade Tributária e Aduaneira entende que a utilização privada pelo sujeito passivo, ou fora do âmbito da realização de operações sujeitas a imposto e dele não isentas, dos veículos elétricos, híbridos plug-in ou movidos a GPL ou GNV, afetos à respetiva atividade, cujo IVA suportado aquando da sua aquisição foi deduzido por aplicação das alíneas f) ou g) do n.º 2 do artigo 21.º do Código do IVA, configura uma prestação de serviços tributável em IVA.
Esta posição, explica Elsa Costa, consultora da Ordem dos Contabilistas Certificados, “segue a linha interpretativa que o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) tem vindo a adotar há vários anos, tributando o uso das viaturas na esfera individual, nos casos em que os trabalhadores não suportam tributação sobre o uso”.
Neste contexto, “é prudente que os sujeitos passivos avaliem não apenas o custo de aquisição de viaturas elétricas ou híbridas, mas também as obrigações fiscais permanentes associadas à sua utilização, sobretudo quando ocorre, ainda que parcialmente, fora do âmbito empresarial”, alerta ainda.
Como se calcula o IVA a liquidar?
Segundo o Fisco, o imposto a pagar deve ser calculado com base no uso real do veículo. O sujeito passivo deve, por isso, apurar qual a percentagem de quilómetros percorridos em uso pessoal face ao total de quilómetros realizados no período em causa.
Essa proporção deve ser depois aplicada ao valor normal do serviço, sobre o qual incide IVA à taxa normal de 23%.
Como é que isto funciona na prática?
A AT dá como exemplo um sujeito passivo, engenheiro civil, que celebrou um contrato de locação financeira de uma viatura de turismo elétrica, para afetação e utilização predominante na sua atividade.
O valor da viatura ascende a 50.000 euros (IVA excluído) e o valor da renda a 800 euros (IVA excluído). Nos termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 21.º do Código do IVA, e conforme os limites estabelecidos na encontra-se dentro do limite legal. Portaria n.º 467/2010, de 7 de julho, o sujeito passivo pode deduzir o IVA relativo à mera locação da viatura no valor de 184 euros (800 euros x 23%), uma vez que esta se encontra afeta à sua atividade e o custo da viatura encontra-se dentro do limite legal.
No entanto, nesse mês utilizou a viatura na sua esfera privada, representando essa utilização 40% do total dos quilómetros efetuados. Considerando que tal utilização configura uma prestação de serviços tributável em IVA, nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 4.º do Código do IVA e que o valor tributável desta prestação de serviços é determinado nos termos do artigo 16.º do Código do IVA, correspondendo ao valor normal do serviço, o imposto liquidado à taxa normal de 23%, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 18.º do Código do IVA, a constar nos campos 3 e 4 da declaração periódica de IVA corresponde a:
800 euros x 23% x 40% = 73,60 euros
A este montante deve ser acrescido o valor proporcional ao IVA suportado na aquisição de eletricidade para utilização da viatura que tenha sido deduzido nos termos da alínea h) do n.º 1 do artigo 21.º do Código do IVA.
Que documentos devem ser entregues ao Fisco?
Elsa Costa afirma que ainda são necessários mais esclarecimentos por parte da Autoridade Tributária, uma vez que “não é especificado o tipo de documentação exigida para fazer prova da situação”. A consultora da Ordem dos Contabilistas Certificados aponta que o “ofício remete para um critério de quilómetros percorridos, mas não esclarece se basta uma folha de registos ou se são exigidos outros meios de prova/documentação da operação”.
Os contabilistas certificados poderão ajudar a “identificar desde já quais os clientes potencialmente abrangidos, sobretudo os que deduziram IVA na aquisição ou locação destas viaturas, e verificar se existe utilização privada suscetível de desencadear a obrigação de liquidação”, conclui.