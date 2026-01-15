Descodificador

Tem carro da empresa? Uso privado de carros elétricos passa a estar sujeito a IVA

O Fisco diz que o uso privado de viaturas elétricas, híbridas plug-in ou a GPL/GNV, cujo IVA foi deduzido na aquisição ou locação, passa a estar sujeita a IVA. O EContas explica o que está em causa.

Ver Descodificador Ver Descodificador

  1. O que diz o ofício do Fisco?

  2. Qual é a nova interpretação da AT sobre o uso particular de viaturas?

  3. Como se calcula o IVA a liquidar?

  4. Como é que isto funciona na prática?

  5. Que documentos devem ser entregues ao Fisco?