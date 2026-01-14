Tem Certificados de Aforro em papel? Saiba como convertê-los

As condições dos certificados alteram-se com a conversão? 5 de 7

Não. Os Certificados de Aforro apenas deixam de existir em papel e passam a estar registados exclusivamente em formato eletrónico, tal como já acontece com as séries mais recentes dos Certificados de Aforro, sem mexer nas condições contratuais.

“Concluído este processo, os direitos dos titulares mantêm-se integralmente, bem como as condições financeiras, prazos e regras aplicáveis às respetivas séries”, assegura o IGCP.