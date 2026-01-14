Finanças Pessoais

Tem Certificados de Aforro em papel? Saiba como convertê-los

  • ECO
  • 7:03

Já pode converter os seus Certificados de Aforro em papel para o formato digital. O processo é gratuito e decorrerá até ao final de 2029. Saiba como fazê-lo.

  1. Quais as séries que pode converter?

  2. Até quando dura o processo de conversão?

  3. Como posso converter os títulos?

  4. Onde posso fazê-lo?

  5. As condições dos certificados alteram-se com a conversão?

  6. Quais as vantagens da desmaterialização?

  7. Ainda tem dúvidas sobre este processo?