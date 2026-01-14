Tem Certificados de Aforro em papel? Saiba como convertê-los
Já pode converter os seus Certificados de Aforro em papel para o formato digital. O processo é gratuito e decorrerá até ao final de 2029. Saiba como fazê-lo.Ver Descodificador
Tem Certificados de Aforro em papel? Saiba como convertê-los
Quais as séries que pode converter?
Em causa estão as séries A, B e D dos Certificados de Aforro, que são as únicas que ainda se mantêm em papel. Portanto, se tem estes títulos na gaveta de casa, já pode convertê-los para o formato digital.
Até quando dura o processo de conversão?
O processo de desmaterialização destes títulos iniciou-se no passado dia 5 e prolonga-se até 29 novembro de 2029.
Como posso converter os títulos?
Para o processo de conversão dos Certificados de Aforro, terá de seguir as seguintes etapas:
- Confirmar a identidade do titular da conta aforro;
- Atualizar e validar os dados pessoais obrigatórios;
- Entregar o certificado físico (o qual será inutilizado);
- Receber o extrato atualizado da conta aforro.
Onde posso fazê-lo?
A conversão deve ser efetuada numa loja dos CTT, numa Loja do Cidadão (habilitada para o efeito), ou em outro local que venha a ser divulgado no site do IGCP, mediante apresentação dos certificados físicos e dos documentos de identificação necessários pelo aforrista.
As condições dos certificados alteram-se com a conversão?
Não. Os Certificados de Aforro apenas deixam de existir em papel e passam a estar registados exclusivamente em formato eletrónico, tal como já acontece com as séries mais recentes dos Certificados de Aforro, sem mexer nas condições contratuais.
“Concluído este processo, os direitos dos titulares mantêm-se integralmente, bem como as condições financeiras, prazos e regras aplicáveis às respetivas séries”, assegura o IGCP.
Quais as vantagens da desmaterialização?
Com a desmaterialização dos Certificados de Aforro, o aforrista reforça a segurança do seu investimento, nomeadamente “ao prevenir situações de fraude, perda de informação ou dificuldades futuras na transmissão de direito”, refere o IGCP.
Por outro lado, melhora a comunicação entre o próprio titular da conta de aforro com o IGCP.
Ainda tem dúvidas sobre este processo?
Se ainda tem dúvidas sobre como proceder à conversão dos seus Certificados de Aforro, pode procurar mais informação no site do IGCP ou então junto de uma loja dos CTT.