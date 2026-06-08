Banca

“Todos os caminhos vão dar a Siena”. Saiba o que está em causa na corrida pelo Monte dei Paschi, o banco mais velho do mundo

O banco mais antigo do mundo é também um dos mais desejados em Itália. Em poucas horas foi alvo de duas ofertas - uma proposta de fusão pelo Banco BPM e outra de compra pelo Intesa Sanpaolo.

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  1. Porque é que o banco Monte dei Paschi está no centro das atenções?

  2. Qual é o histórico que levou ao interesse dos concorrentes?

  3. Qual é a proposta de fusão do Banco BPM?

  4. E o que oferece o Intesa Sanpaolo?

  5. Quais foram as reações nos mercados?