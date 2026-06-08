“Todos os caminhos vão dar a Siena”. Saiba o que está em causa na corrida pelo Monte dei Paschi, o banco mais velho do mundo

Qual é o histórico que levou ao interesse dos concorrentes? 2 de 5

Nos mais de cinco séculos e meio da história do MPS — o banco remonta a 1472 — alguns dos anos mais conturbados foram já neste milénio. Em novembro de 2007, o MPS anunciou a aquisição do Banca Antonveneta ao Santander por nove mil milhões de euros. A operação foi financiada com aumentos de capital, dívida e venda de ativos, sendo posteriormente considerada excessivamente cara. A aquisição coincidiu com a crise financeira global e poucos meses depois da compra, rebentou a crise financeira internacional de 2008.

Em 2016, o banco foi o pior classificado nos testes de stress da Autoridade Bancária Europeia e uma tentativa de recapitalização privada fracassou. Em consequência, em julho de 2017 o Governo italiano aprovou uma recapitalização preventiva apoiada por Bruxelas. A Comissão Europeia autorizou uma ajuda estatal de cerca de 5,4 mil milhões de euros, considerando o banco solvente mas necessitado de capital. No mês seguinte, o Tesouro italiano injetou cerca de 3,85 mil milhões de euros e passou a controlar cerca de 53,5% do capital do banco, numa das maiores intervenções públicas no setor bancário italiano.

Entre 2017 e 2024, o banco vendeu grandes carteiras de crédito malparado, reduziu trabalhadores e balcões e alienou ativos internacionais para cumprir os compromissos assumidos perante Bruxelas. O objetivo era regressar à rentabilidade e preparar a saída do Estado.

Essa saída começou em 2023 e aconteceu em várias fases com o Governo a vender vários blocos a investidores institucionais e grupos privados italianos até reduzir a participação para 4,863%. Segundo dados divulgados pelo banco em março deste ano, a Delfin, holding da família de Leonardo Del Vecchio, é a maior acionista individual com 17,5%, seguida do grupo do empresário Francesco Gaetano Caltagirone, com cerca de 10,3%.

O MPS tornou-se um ponto central para uma maior consolidação do setor bancário italiano após a aquisição do Mediobanca numa primeira vaga de fusões no ano passado. O negócio tornou-o no maior investidor na seguradora Generali, a maior de Itália e um ativo que tornou o MPS num alvo de apetite.