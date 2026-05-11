Saúde

Transmitido por ratos e identificado num navio neerlandês: o que se sabe sobre o hantavírus?

Com o surto de hantavírus confirmado no navio neerlandês MV Hondius, avançam as operações de repatriamento e vigilância dos passageiros. Mas afinal, o que se sabe sobre este vírus raro?

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  1. O que é o hantavírus?

  2. Como se transmite e quais os sintomas que o vírus provoca?

  3. É possível prevenir o hantavírus?

  4. Quantas vítimas mortais e casos de infeção estão confirmados?

  5. O desembarque de passageiros já começou?

  6. O hantavírus pode provocar uma nova pandemia?

  7. O que recomenda a OMS?