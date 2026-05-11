Transmitido por ratos e identificado num navio neerlandês: o que se sabe sobre o hantavírus?

Quantas vítimas mortais e casos de infeção estão confirmados? 4 de 7

O navio MV Hondius partiu da Argentina a 1 de abril com destino às Ilhas Canárias, onde a chegada estava prevista para 10 de maio. A viagem, que prometia semanas de férias e descanso aos passageiros, acabou, no entanto, marcada por um surto mortal de hantavírus.

O primeiro caso fatal foi registado a 11 de abril, quando morreu um passageiro neerlandês infetado com o vírus. Dias depois, a mulher da vítima teve de ser evacuada da ilha britânica de Santa Helena, situada no Atlântico Sul, ao largo da costa africana, para Joanesburgo, na África do Sul. Acabaria por morrer a 26 de abril.

Já a 2 de maio, quando o navio seguia em direção a Cabo Verde, foi confirmada uma terceira vítima mortal: um cidadão britânico. O caso levou as autoridades sanitárias a acompanhar os restantes passageiros e tripulantes, numa altura em que se procurava perceber a origem da infeção a bordo.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) atualizou esta segunda-feira o número de casos associados ao surto de hantavírus detetado num cruzeiro, indicando que já foram reportados nove casos suspeitos, dos quais sete estão confirmados laboratorialmente.

Segundo a OMS, o número representa um aumento face às atualizações anteriores, depois de ter sido confirmado um novo caso em França. As autoridades francesas revelaram que uma mulher, que regressou de Tenerife, em Espanha, está internada num hospital após testar positivo para o vírus, com o seu estado de saúde a agravar-se.

Os números divulgados pela OMS não incluem ainda dois casos reportados nos Estados Unidos. Num deles, um cidadão norte-americano apresentou um resultado “ligeiramente positivo” para o vírus, apesar de não ter sintomas. O outro caso diz respeito a um homem com sintomas compatíveis com a infeção, mas cujo resultado laboratorial ainda não foi divulgado.