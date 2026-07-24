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Trump anuncia novas tarifas sobre 60 países. O que já se sabe sobre as novas taxas?

A administração norte-americana anunciou as novas tarifas que vão substituir as taxas temporárias implementadas após a decisão negativa do Supremo no país. O que muda?

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  1. O que vai mudar nas tarifas dos EUA?

  2. Quantos países são afetados pelas taxas? Portugal está incluído?

  3. Qual é a lei que sustenta a legalidade das novas medidas?

  4. Os direitos aduaneiros têm exceções?

  5. São esperadas novas tarifas?

  6. A que leis está Donald Trump a recorrer para contornar a decisão do Supremo?

  7. Como reagiram os países a esta nova onda de tarifas?