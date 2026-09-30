Inteligência Artificial

Trump quer que as gigantes da IA se autorregulem e insiste no nome “Super Inteligência”. O que significa?

Presidente dos EUA anunciou um acordo voluntário com grandes tecnológicas para reforçar a supervisão da IA. O que prevê, por que surge agora e como se compara com a abordagem europeia?

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  1. O que é o acordo da autoregulação da IA anunciado por Trump?

  2. Porque é que este acordo surge neste momento?

  3. O acordo torna a autorregulação obrigatória?

  4. E o que acontece aos centros de dados?

  5. O acordo impede novas leis sobre IA nos EUA?

  6. E como se compara esta abordagem com a europeia?

  7. Quais são os próximos passos?