Trump quer que as gigantes da IA se autorregulem e insiste no nome “Super Inteligência”. O que significa?

O que é o acordo da autoregulação da IA anunciado por Trump? 1 de 7

O acordo que o Presidente dos EUA anunciou esta terça-feira é um compromisso voluntário entre a administração norte-americana e um grupo de empresas tecnológicas para reforçar a supervisão dos sistemas de inteligência artificial (IA). O acordo, anunciado após um jantar na Casa Branca, prevê revisões internas e externas da tecnologia, mas não corresponde à criação de uma nova lei federal.

A declaração assinada por Trump e pelos líderes tecnológicos, publicada na rede social Truth Social, estabelece que cada empresa é responsável por desenvolver a sua tecnologia de forma segura e de modo a criar confiança junto dos consumidores e do público. O documento passa também a referir a tecnologia como “Super Inteligência”, uma designação na qual o Presidente americano tem insistido e que pretende refletir a evolução dos sistemas de IA para capacidades cada vez mais avançadas.

Entre as recomendações estão a criação de “controlos internos robustos” para fiscalizar o desenvolvimento dos modelos e prevenir riscos como ciberataques e ameaças químicas, bem como a formação de equipas internas para acompanhar esse desenvolvimento.

A administração Trump tem defendido uma abordagem que privilegia o desenvolvimento da inteligência artificial e evita, tanto quanto possível, regras federais que possam limitar a inovação. Neste modelo, são as próprias empresas que assumem parte da responsabilidade pela avaliação e segurança dos seus sistemas, através de regras e procedimentos definidos internamente.

Entre os executivos presentes na reunião estavam representantes da OpenAI, Anthropic, Nvidia, Meta, Amazon, Microsoft, AMD, Broadcom, Palo Alto Networks, ServiceNow e Micron, entre outras empresas. Também participaram responsáveis da Palantir.