União Europeia

UE quer bilhete único para viagens de comboio pela Europa. O que muda?

Para além tornar mais simples comprar viagens de comboio entre diferentes operadores e países, o bilhete único garante melhor proteção para os passageiros. Veja o que está em causa.

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  1. O que é um bilhete único?

  2. Quais as vantagens do bilhete único para o passageiro?

  3. O que acontece se um passageiro perder uma ligação?

  4. Quem será responsável quando a viagem envolve várias empresas?

  5. O que muda nas plataformas de venda de bilhetes?

  6. As novas regras vão afetar os preços?

  7. Porque é que Bruxelas quer intervir neste mercado?

  8. Quando é que os bilhetes terão de estar disponíveis?

  9. O objetivo final é aumentar o uso do comboio?

  10. Quando entram em vigor as mudanças?