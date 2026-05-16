UE quer bilhete único para viagens de comboio pela Europa. O que muda?
Para além tornar mais simples comprar viagens de comboio entre diferentes operadores e países, o bilhete único garante melhor proteção para os passageiros. Veja o que está em causa.Ver Descodificador
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O que é um bilhete único?
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Quais as vantagens do bilhete único para o passageiro?
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O que acontece se um passageiro perder uma ligação?
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Quem será responsável quando a viagem envolve várias empresas?
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O que muda nas plataformas de venda de bilhetes?
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As novas regras vão afetar os preços?
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Porque é que Bruxelas quer intervir neste mercado?
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Quando é que os bilhetes terão de estar disponíveis?
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O objetivo final é aumentar o uso do comboio?
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Quando entram em vigor as mudanças?
UE quer bilhete único para viagens de comboio pela Europa. O que muda?
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O que é um bilhete único?
É um único bilhete para trajetos operados por diferentes empresas ferroviárias na União Europeia. Os passageiros poderão encontrar, comparar e comprar viagens combinadas através de uma única plataforma de bilhética, numa só transação.
Com esta incitativa batizado “Uma viagem, um bilhete”, Bruxelas quer evitar que os passageiros tenham de comprar vários bilhetes separados para viagens transfronteiriças ou entre operadores diferentes.
Proxima Pergunta: Quais as vantagens do bilhete único para o passageiro?
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Quais as vantagens do bilhete único para o passageiro?
O bilhete único garante proteção reforçada dos direitos dos passageiros. Se houver um atraso e o passageiro perder uma ligação, deixa de ter de comprar um novo bilhete para continuar a viagem.
Em caso de perturbação, os passageiros passam a ter direito a assistência, reencaminhamento, reembolso e compensação para toda a viagem, mesmo quando envolve diferentes operadores ferroviários.
Proxima Pergunta: O que acontece se um passageiro perder uma ligação?
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O que acontece se um passageiro perder uma ligação?
Se um passageiro perder uma ligação durante uma viagem coberta por um bilhete único, a empresa ferroviária responsável pelo atraso terá de assegurar:
- Reencaminhamento sem custos adicionais ou reembolso do bilhete.
- Assistência, incluindo refeições ou alojamento, se necessário.
- Indemnização pelo atraso sofrido.
- As restantes empresas ferroviárias terão igualmente de aceitar o passageiro no próximo comboio disponível para concluir a viagem.
Proxima Pergunta: Quem será responsável quando a viagem envolve várias empresas?
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Quem será responsável quando a viagem envolve várias empresas?
A responsabilidade recai sobre a operadora que causou a perturbação. As restantes empresas ferroviárias terão igualmente de aceitar o passageiro no próximo comboio disponível para que possa continuar a viagem.
Proxima Pergunta: O que muda nas plataformas de venda de bilhetes?
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O que muda nas plataformas de venda de bilhetes?
A Comissão Europeia quer obrigar plataformas e operadores a apresentarem as opções de viagem de forma “neutra e transparente”, sem favorecer determinadas empresas ferroviárias nos resultados de pesquisa.
Proxima Pergunta: As novas regras vão afetar os preços?
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As novas regras vão afetar os preços?
A Comissão acredita que maior concorrência e mais transparência poderão ajudar a tornar os preços mais competitivos, ao permitir comparar mais facilmente ofertas de diferentes operadores.
Bruxelas estima que os passageiros na UE sejam os principais beneficiários da medida, prevendo poupanças avaliadas em 7,78 mil milhões de euros entre 2028 e 2050 em termos de ganhos económicos e de conveniência, pela redução do esforço necessário para organizar viagens, menos custos associados a ligações perdidas e aumento da confiança no transporte ferroviário.
Proxima Pergunta: Porque é que Bruxelas quer intervir neste mercado?
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Porque é que Bruxelas quer intervir neste mercado?
A Comissão considera que o mercado ferroviário europeu continua pouco transparente e dominado por grandes operadores nacionais, que controlam também muitas plataformas de venda de bilhetes e podem limitar a visibilidade dos concorrentes.
Proxima Pergunta: Quando é que os bilhetes terão de estar disponíveis?
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Quando é que os bilhetes terão de estar disponíveis?
Os operadores ferroviários terão de colocar os bilhetes à venda pelo menos cinco meses antes da realização da viagem, permitindo aos passageiros planear deslocações com maior antecedência.
Proxima Pergunta: O objetivo final é aumentar o uso do comboio?
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O objetivo final é aumentar o uso do comboio?
Bruxelas quer tornar o transporte ferroviário mais simples, competitivo e atrativo, incentivando mais europeus a escolher o comboio em vez do avião ou do automóvel.
Proxima Pergunta: Quando entram em vigor as mudanças?
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Quando entram em vigor as mudanças?
As propostas ainda terão de ser negociadas e aprovadas pelos Estados-membros e pelo Parlamento Europeu.