UE quer bilhete único para viagens de comboio pela Europa. O que muda?

O que é um bilhete único? 1 de 10

É um único bilhete para trajetos operados por diferentes empresas ferroviárias na União Europeia. Os passageiros poderão encontrar, comparar e comprar viagens combinadas através de uma única plataforma de bilhética, numa só transação.

Com esta incitativa batizado “Uma viagem, um bilhete”, Bruxelas quer evitar que os passageiros tenham de comprar vários bilhetes separados para viagens transfronteiriças ou entre operadores diferentes.