Turismo

Vai viajar para a UE? Esta é a aplicação que acelera a passagem nas fronteiras

Quem viajar de avião para Portugal já pode realizar o pré-registo da informação na aplicação “Travel to Europe”, tornando mais eficiente o processo no controlo de fronteiras.

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  1. O que é a aplicação Travel do Europe?

  2. Qual a vantagem de usar a aplicação?

  3. Como se usa a aplicação?

  4. Quem tem acesso aos dados?

  5. Onde descarregar?

  6. Em que aeroportos está disponível?