Vai viajar para a UE? Esta é a aplicação que acelera a passagem nas fronteiras
Quem viajar de avião para Portugal já pode realizar o pré-registo da informação na aplicação “Travel to Europe”, tornando mais eficiente o processo no controlo de fronteiras.Ver Descodificador
Vai viajar para a UE? Esta é a aplicação que acelera a passagem nas fronteiras
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O que é a aplicação Travel do Europe?
É uma aplicação desenvolvida no âmbito do Entry/Exit System (EES), criado para registar em formato digital as entradas e saídas de viajantes de países de fora da União Europeia quando atravessam as fronteiras externas do espaço Schengen. O EES começou a ser implementado de forma gradual em outubro de 2025 e tem prevista a entrada em funcionamento completa a partir de 10 de abril deste ano.
Proxima Pergunta: Qual a vantagem de usar a aplicação?
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Qual a vantagem de usar a aplicação?
O comunicado conjunto divulgado pelo Sistema de Segurança Interna, a GNR e a PSP esclarece que os viajantes podem pré-registar os dados pessoais e da viagem antes da chegada à fronteira, permitindo que parte da informação necessária seja processada antecipadamente, contribuindo para tornar o processo de controlo mais ágil. O pré-registo pode ser utilizado nos quiosques de controlo fronteiriço self-service, quando disponíveis.
Proxima Pergunta: Como se usa a aplicação?
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Como se usa a aplicação?
Na Travel for Europe é possível introduzir previamente os dados pessoais e da viagem e responder a um breve questionário sobre as condições de entrada no território europeu. No final do processo, que tem de ser completado até 72 horas antes da viagem, é gerado um código QR. O código tem de ser lido nos quiosques de controlo de fronteira self-service (SSK).
Proxima Pergunta: Quem tem acesso aos dados?
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Quem tem acesso aos dados?
A página da União Europeia sobre a aplicação refere que antes de submeter a viagem, os dados pessoais só podem ser acedidos pelo utilizador. “As autoridades fronteiriças do país escolhido só terão acesso aos dados uma vez submetida a viagem”, acrescenta.
Proxima Pergunta: Onde descarregar?
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Onde descarregar?
A aplicação Travel to Europe está disponível para descarregamento nas principais plataformas móveis, incluindo App store e Google Play, esclarece o comunicado.
Proxima Pergunta: Em que aeroportos está disponível?
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Em que aeroportos está disponível?
O comunicado afirma que “numa primeira fase, a utilização da aplicação estará disponível no aeroporto de Lisboa, sendo alargada aos restantes aeroportos ao longo das próximas semanas”.