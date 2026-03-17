Vai viajar para a UE? Esta é a aplicação que acelera a passagem nas fronteiras

Como se usa a aplicação? 3 de 6

Na Travel for Europe é possível introduzir previamente os dados pessoais e da viagem e responder a um breve questionário sobre as condições de entrada no território europeu. No final do processo, que tem de ser completado até 72 horas antes da viagem, é gerado um código QR. O código tem de ser lido nos quiosques de controlo de fronteira self-service (SSK).