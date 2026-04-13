Vale a pena comprar obrigações do Benfica? 7 perguntas e respostas

Quais os riscos de investir? 2 de 7

É importante ter em conta que as obrigações não têm capital garantido, pelo que os investidores estão expostos ao risco de falência da entidade que as emite.

No caso da SAD das águias, os principais riscos estão identificados no prospeto (documento em formato .pdf) a partir da página 21. São quase 20 páginas com os fatores de risco associados a esta operação e que devem ser tidos em conta antes da tomada de uma decisão.

Entre outros riscos, o Benfica salienta que os resultados financeiros estão dependentes dos resultados dentro de campo e da venda de jogadores e que a SAD está envolvida em vários processos que podem ter impacto negativo.

Se tiver dúvidas, fale com o seu gestor.