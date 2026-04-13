Finanças Pessoais

Vale a pena comprar obrigações do Benfica? 7 perguntas e respostas

Arranca esta segunda-feira o empréstimo obrigacionista da SAD encarnada no valor de 40 milhões de euros. Vale a pena? Qual o risco? Um guia com 7 perguntas e respostas para o ajudar a decidir.

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  1. O que está em causa neste empréstimo obrigacionista?

  2. Quais os riscos de investir?

  3. Qual o valor mínimo de investimento?

  4. Quanto é que vai render o investimento?

  5. Posso comprar ou trocar obrigações até quando?

  6. Onde se pode subscrever ou trocar?

  7. Para que é que o Benfica quer o dinheiro?