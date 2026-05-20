Mudanças na lei laboral

Vem aí novo banco de horas individual? Saiba como poderá vir a funcionar

Desde 2020 que o banco de horas individual não é permitido em Portugal, mas Governo quer recuperar esse regime, no âmbito da reforma laboral. O ECO explica o que está em cima da mesa.

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  1. O banco de horas individual não tinha sido extinto?

  2. Afinal, como vai funcionar o novo banco de horas?

  3. O Governo diz que o banco de horas também é benéfico ao trabalhador. Como?

  4. De que forma são compensadas as horas que fiquem em saldo?

  5. Essa compensação é só para as horas feitas a partir da entrada em vigor desta lei?

  6. O que acontece aos bancos de horas grupais que estejam hoje a ser aplicados?

  7. Quando é que estas regras vão mesmo entrar em vigor?