Vem aí novo banco de horas individual? Saiba como poderá vir a funcionar

O banco de horas individual não tinha sido extinto? 1 de 7

Sim, o banco de horas individual foi eliminado em outubro de 2020, com a revisão da lei do trabalho levada a cabo pelo primeiro Governo de António Costa. Em alternativa, foi criada a atual modalidade de banco de horas grupal.

O argumento era de que essa nova modalidade seria mais protetora dos trabalhadores, mas ouviram-se também críticas às dificuldades de aplicação desse regime.

Na Concertação Social, as confederações empresariais nunca deixaram de mencionar o regresso do banco de horas individual como uma das prioridades, pedido a que o Governo de Luís Montenegro decidiu agora dar resposta positiva, no âmbito da reforma da lei do trabalho, apesar de a UGT ter contestado esta medida repetidamente.