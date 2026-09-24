Vem aí o ‘passaporte’ europeu de Segurança Social? Sete respostas sobre nova aposta de Bruxelas

Que novo pacote é este que a Comissão Europeia adotou? 1 de 7

A Comissão Europeia adotou, em meados deste mês, um novo pacote relativo à mobilidade laboral justa, que visa garantir direitos claros para todos em qualquer lugar do bloco comunitário, independentemente do sítio em que escolham viver e trabalhar.

“O pacote irá permitir aos trabalhadores provar e fazer valer os seus direitos em matéria de Segurança Social e seguro de saúde, bem como garantir que as suas qualificações são compreendidas em qualquer país da União Europeia“, explicou o Executivo comunitário.

Bruxelas adiantou também que as novas regras e disposições irão reforçar a proteção dos trabalhadores contra situações de abuso e eliminar procedimentos administrativos morosos e complexos “que dificultam o recrutamento de talento”.

De acordo com a Comissão Europeia, este pacote inclui cinco propostas legislativas, nomeadamente a regulação necessária para estabelecer um novo ‘passaporte’ europeu de Segurança Social, regulação que torne mais fácil comparar qualificações, e ainda regulação que fortalece as autoridades ligadas às condições do trabalho.