Segurança Social

Vem aí o ‘passaporte’ europeu de Segurança Social? Sete respostas sobre nova aposta de Bruxelas

Novo pacote da Comissão Europeia debruça-se sobre mobilidade laboral entre os Estados-membros, incluindo um novo 'passaporte' de Segurança Social, que promete fazer frente à burocracia. O ECO explica.

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  1. Que novo pacote é este que a Comissão Europeia adotou?

  2. O que vai mudar com o novo 'passaporte' europeu de Segurança Social?

  3. Quais as vantagens para os trabalhadores?

  4. E para as empresas?

  5. Quando estará disponível esse novo 'passaporte'?

  6. E quais as medidas pensadas para facilitar reconhecimento de qualificações?

  7. Que contexto leva a Comissão Europeia a adotar estas medidas?