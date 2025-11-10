Media

“Viés anti-Trump” causa demissões na BBC. Quais as consequências?

A BBC está a ferro e fogo com as demissões do diretor-geral e da CEO da BBC News, na sequência da alegada deturpação de um discurso de Trump no ataque ao Capitólio. Saiba o que está em causa.

  1. Qual é a polémica e como começou?

  2. Quem são os diretores demissionários?

  3. O que motivou estas demissões?

  4. Quais têm sido as reações a este caso?

  5. Pode ter consequências no financiamento da BBC?