“Viés anti-Trump” causa demissões na BBC. Quais as consequências?

O que motivou estas demissões? 3 de 5

A BBC está a ser acusada de ter deturpado as declarações de Donald Trump na altura do ataque ao Capitólio, num documentário do programa “Panorama”, transmitido em outubro de 2024.

O programa apresentava algumas declarações de um discurso que Trump fez em Washington a 6 de janeiro de 2021, o dia do motim pós-eleitoral no Capitólio. O documentário fez parecer que Trump dizia que os seus apoiantes deveriam “ir até ao Capitólio” e “lutar com todas as forças”. Na realidade, Trump terá dito que deviam “apoiar os nossos corajosos senadores e deputados”. A frase “lutar com todas as forças” pertencia a uma parte diferente do discurso.

Este caso de alegada manipulação do discurso do Presidente dos EUA foi inicialmente divulgado pelo The Telegraph, no passado dia 3 de novembro, e desencadeou fortes reações contra a estação pública britânica.

Numa mensagem aos colaboradores da empresa em que anunciou a decisão de se demitir, transmitida pela BBC, Davie reconheceu que “o debate atual em torno da informação da BBC contribuiu para a decisão”. “Embora a BBC funcione bem no geral, foram cometidos erros e, em última análise, o diretor-geral deve assumir a responsabilidade”, acrescentou.

Já a presidente executiva da BBC News, Deborah Turness, que também se demitiu, explicou numa carta aos funcionários que “a atual controvérsia em torno da reportagem Panorama sobre o Presidente Trump chegou a um ponto em que prejudica a BBC“.

As demissões acontecem num contexto conturbado para a BBC, que já este ano foi criticada por transmitir um documentário sobre Gaza sem revelar ligações do protagonista ao Hamas, e pela saída de Gary Lineker, o apresentador mais bem pago da estação, devido a publicações nas redes sociais que violaram as diretrizes de neutralidade.

O presidente da BBC, Samir Shah, deverá apresentar um pedido de desculpas por escrito a uma comissão parlamentar esta segunda-feira.