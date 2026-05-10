Voos comprados? 10 perguntas e respostas sobre reembolsos, indemnizações e sobretaxas

Se o meu voo for cancelado, tenho direito a reembolso? 1 de 10

Sim. Ao abrigo do regulamento europeu dos direitos dos passageiros aéreos, o passageiro pode escolher entre o reembolso do bilhete, o reencaminhamento para outro voo ou o regresso ao ponto de partida.

A Comissão Europeia reforça isso mesmo nas linhas orientadorAs sobre os direitos dos passageiros, na comunicação divulgada na sexta-feira sobre o impacto da atual crise.