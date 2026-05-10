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Voos comprados? 10 perguntas e respostas sobre reembolsos, indemnizações e sobretaxas

A guerra no Golfo está a pressionar os custos e acesso ao combustível para aviação. Bruxelas admite que, se a situação se prolongar, podem surgir atrasos, cancelamentos e preços mais altos.

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  1. Se o meu voo for cancelado, tenho direito a reembolso?

  2. A companhia aérea pode obrigar-me a aceitar um voucher?

  3. Tenho direito a uma indemnização em caso de cancelamento?

  4. A falta de combustível conta como “circunstância extraordinária”?

  5. E se a companhia cortar o voo porque a operação ficou mais cara, tenho direito à indemnização?

  6. As companhias podem aumentar o preço do meu bilhete depois de este estar comprado?

  7. E nos pacotes de férias?

  8. Posso cancelar um pacote de férias antes de partir?

  9. Que assistência tenho direito a receber no aeroporto?

  10. O que diz Bruxelas sobre a atual situação?