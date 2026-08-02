Voos elétricos para a Comporta. Como funcionam e quando começam?

O memorando de entendimento quer dizer que a ligação está confirmada? 5 de 10

Não. O memorando de entendimento estabelece as bases para que as duas empresas estudem as condições necessárias à futura operação das aeronaves elétricas da Vertical no Pinheirinho Comporta.

Serão analisados os requisitos técnicos e operacionais para que seja possível voar de e para o empreendimento quando as aeronaves começarem a realizar voos comerciais.

Não foram anunciadas encomendas de aeronaves, datas definitivas, rotas fechadas ou contratos para a exploração do serviço.