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Voos elétricos para a Comporta. Como funcionam e quando começam?

  • Lina Santos
  • 8:43

VIC Properties e Vertical Aerospace vão estudar as ligações por voo até ao empreendimento Pinheirinho, onde ficará o Six Senses Comporta. Eis o que já se sabe.

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  1. Que acordo foi assinado entre a VIC Properties e a Vertical Aerospace?

  2. Que aeronave será utilizada?

  3. O Valo é um avião ou é um helicóptero?

  4. A aeronave já realizou voos?

  5. O memorando de entendimento quer dizer que a ligação está confirmada?

  6. Que ligações estão a ser estudadas?

  7. O que será necessário construir no Pinheirinho?

  8. Quando poderão começar os voos comerciais?

  9. A Vertical tem parcerias com outras empresas?

  10. Em que fase se encontra a Vertical Aerospace?