Voos elétricos para a Comporta. Como funcionam e quando começam?
- Lina Santos
- 8:43
VIC Properties e Vertical Aerospace vão estudar as ligações por voo até ao empreendimento Pinheirinho, onde ficará o Six Senses Comporta. Eis o que já se sabe.Ver Descodificador
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Que acordo foi assinado entre a VIC Properties e a Vertical Aerospace?
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Que aeronave será utilizada?
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O Valo é um avião ou é um helicóptero?
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A aeronave já realizou voos?
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O memorando de entendimento quer dizer que a ligação está confirmada?
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Que ligações estão a ser estudadas?
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O que será necessário construir no Pinheirinho?
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Quando poderão começar os voos comerciais?
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A Vertical tem parcerias com outras empresas?
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Em que fase se encontra a Vertical Aerospace?
Voos elétricos para a Comporta. Como funcionam e quando começam?
- Lina Santos
- 8:43
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Que acordo foi assinado entre a VIC Properties e a Vertical Aerospace?
A promotora imobiliária VIC Properties e a empresa britânica Vertical Aerospace assinaram um memorando de entendimento (MoU) para avaliar a introdução de soluções de mobilidade aérea elétrica em Portugal. Os testes começam nos 400 hectares do empreendimento turístico e residencial Pinheirinho Comporta, que terá o Six Senses Comporta entre as suas principais unidades.
Proxima Pergunta: Que aeronave será utilizada?
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Que aeronave será utilizada?
Valo, uma aeronave elétrica com capacidade para transportar quatro passageiros, é o nome da solução de transporte que está a desenvolvida pela Vertical Aerospace. O modelo poderá realizar ligações superiores a 160 quilómetros e atingir uma velocidade máxima de 250 quilómetros por hora. A empresa apresenta-o como uma alternativa segura, sustentável e silenciosa para percursos de curta e média distância. Também está a ser desenvolvida uma versão híbrida elétrica, destinada a oferecer maior autonomia e flexibilidade operacional.
Proxima Pergunta: O Valo é um avião ou é um helicóptero?
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O Valo é um avião ou é um helicóptero?
O Valo é uma aeronave elétrica de descolagem e aterragem vertical, conhecida pela sigla inglesa eVTOL. “O voo descola de forma vertical, transitando depois para um voo de avanço sustentado pelas asas. No final, regressa ao voo vertical para a aterragem”, explica a VIC Properties.
Proxima Pergunta: A aeronave já realizou voos?
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A aeronave já realizou voos?
Sim, no âmbito do programa de testes, a Vertical Aerospace já realizou vários voos com os seus protótipos. O mais recente aconteceu há pouco mais de uma semana no Salão Aeronáutico Internacional de Farnborough, Inglaterra. A empresa concretizou aquele que apresentou como o primeiro voo público de uma aeronave elétrica de descolagem e aterragem vertical no evento. O voo demonstrou o funcionamento das diferentes fases da operação, mas não correspondeu ainda a um serviço comercial.
Proxima Pergunta: O memorando de entendimento quer dizer que a ligação está confirmada?
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O memorando de entendimento quer dizer que a ligação está confirmada?
Não. O memorando de entendimento estabelece as bases para que as duas empresas estudem as condições necessárias à futura operação das aeronaves elétricas da Vertical no Pinheirinho Comporta.
Serão analisados os requisitos técnicos e operacionais para que seja possível voar de e para o empreendimento quando as aeronaves começarem a realizar voos comerciais.
Não foram anunciadas encomendas de aeronaves, datas definitivas, rotas fechadas ou contratos para a exploração do serviço.
Proxima Pergunta: Que ligações estão a ser estudadas?
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Que ligações estão a ser estudadas?
As empresas vão avaliar a possibilidade de ligar diretamente Lisboa, e eventualmente outros pontos do país, ao Pinheirinho Comporta. A propriedade encontra-se a 133 quilómetros do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, e a cerca de 100 quilómetros do Aeroporto de Beja.
Proxima Pergunta: O que será necessário construir no Pinheirinho?
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O que será necessário construir no Pinheirinho?
No âmbito do memorando agora assinado, as empresas vão estudar as infraestruturas necessárias para receber e operar as aeronaves elétricas, incluindo os equipamentos de carregamento. A localização, a dimensão e o investimento necessário para estas infraestruturas ainda não foram divulgados.
Proxima Pergunta: Quando poderão começar os voos comerciais?
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Quando poderão começar os voos comerciais?
A expectativa transmitida nesta fase pela VIC Properties e pela Vertical Aerospace é que os primeiros voos comerciais possam começar em 2028.
A concretização desse calendário dependerá, contudo, da evolução dos testes, da certificação da aeronave, da preparação das infraestruturas e das autorizações necessárias para operar.
O memorando não estabelece uma data definitiva para o início da ligação ao Pinheirinho Comporta.
Proxima Pergunta: A Vertical tem parcerias com outras empresas?
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A Vertical tem parcerias com outras empresas?
Sim. A parceria portuguesa surge depois de a Vertical Aerospace ter iniciado uma colaboração com a Héli Air Monaco para estudar futuras operações na Riviera Francesa. As ligações em análise incluem destinos como Mónaco, Nice, Cannes e Saint-Tropez.
Proxima Pergunta: Em que fase se encontra a Vertical Aerospace?
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Em que fase se encontra a Vertical Aerospace?
A empresa encontra-se a desenvolver e testar a aeronave, ao mesmo tempo que prepara o processo de certificação e a futura produção comercial. No primeiro trimestre de 2026, concluiu a campanha de ensaios de voo do protótipo. A Vertical tem cerca de 1.500 encomendas antecipadas em quatro continentes. Os seus clientes incluem a American Airlines, a Avolon, a Bristow, a GOL e a Japan Airlines.