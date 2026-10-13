Orçamento do Estado 2027

“15.º mês só chegou a 50 mil trabalhadores. Precisamos de tirar amarras para que possam ser mais”premium

Presidente da CIP defende também que "muita da política social" está a ser feita "à custa das empresas", por via das contribuições para a Segurança Social e apela a reflexão sobre este tema.

A possibilidade de os empregadores pagarem um 15.º mês de salário isento de IRS e Segurança Social foi uma ideia que partiu da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), tinha Armindo Monteiro chegado há poucos meses à sua presidência. O Governo de Luís Montenegro acabaria por a aceitar, mas até ao momento só cerca de 50 mil trabalhadores beneficiaram desta medida. Em entrevista ao ECO, o "patrão dos patrões" apela a que seja ajustada para que chegue a mais empregados.

"Parece-nos que precisamos de a desamarrar de algumas amarras para que, em vez de 50 mil trabalhadores, possam ser 500 mil ou um milhão", salienta o presidente da CIP, que salienta que,…

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