Preparar o Exército Português para os desafios da guerra moderna passa igualmente por garantir que há uma arquitetura transversal de comunicações nos equipamentos. Nesse campo, em marcha este ano, no âmbito do Comando e Controlo Terrestre, o ramo está a implementar o SIC-T [Tactical Deployable Communication Information Systems/Sistema de Informação e Comunicações Tático], um projeto que está a ser desenvolvido com a EID.

"Estamos a prever o reforço adicional, aprovado pelo despacho ministerial, de 17 milhões. Estamos a falar de mais módulos para uma arquitetura que já está decidida neste momento. Estamos num processo de…