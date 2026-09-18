Defesa

170 milhões para “digitalização completa do Exército” é “manifestamente insuficiente”premium

Para "capacitar a Força Terrestre 45 para poder funcionar em rede em conflitos do século XXI" e fazer a digitalização do Exército há que rever LPM, aponta o Brigadeiro-General João Barroso.

Preparar o Exército Português para os desafios da guerra moderna passa igualmente por garantir que há uma arquitetura transversal de comunicações nos equipamentos. Nesse campo, em marcha este ano, no âmbito do Comando e Controlo Terrestre, o ramo está a implementar o SIC-T [Tactical Deployable Communication Information Systems/Sistema de Informação e Comunicações Tático], um projeto que está a ser desenvolvido com a EID.

"Estamos a prever o reforço adicional, aprovado pelo despacho ministerial, de 17 milhões. Estamos a falar de mais módulos para uma arquitetura que já está decidida neste momento. Estamos num processo de…

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Exército com 16,5 milhões para compra de veículos

Ana Marcela,

Ambulância, pesados de mercadorias e passageiros, motociclos ou furgão de passageiros são alguns dos veículos motorizados abrangidos neste concurso.

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