50 anos de autárquicas. “As pessoas corriam riscos efetivos por entrar num partido em zonas hostis”

"O poder local era como se fosse uma romaria", relembra a candidata do PPD/PSD em Lisboa nas primeiras autárquicas do período democrático. "Ir votar era uma festa", diz Helena Roseta em entrevista ao ECO, considerando que o destaque dado na imprensa internacional às eleições para o poder local neste canto da Europa refletia a curiosidade sobre a sustentabilidade do processo democrático iniciado menos de dois anos antes.

Esses atentados são graves, muito graves durante o PREC, continuaram a existir já depois da democracia estar consolidada e instalada, mas são coisas mais pontuais. Ir votar em 75 e em 76…