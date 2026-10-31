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50 anos de autárquicas. “As pessoas corriam riscos efetivos por entrar num partido em zonas hostis”premium

"Havia medo", recorda Helena Roseta, que ajudou a construir a Constituição e fez parte das autárquicas enquanto candidata em Lisboa. Fundadora da associação de municípios, admite ser uma voz incómoda.

"O poder local era como se fosse uma romaria", relembra a candidata do PPD/PSD em Lisboa nas primeiras autárquicas do período democrático. "Ir votar era uma festa", diz Helena Roseta em entrevista ao ECO, considerando que o destaque dado na imprensa internacional às eleições para o poder local neste canto da Europa refletia a curiosidade sobre a sustentabilidade do processo democrático iniciado menos de dois anos antes.

Esses atentados são graves, muito graves durante o PREC, continuaram a existir já depois da democracia estar consolidada e instalada, mas são coisas mais pontuais. Ir votar em 75 e em 76…

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50 anos de autárquicas. “As pessoas corriam riscos efetivos por entrar num partido em zonas hostis”

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