Há mais de 30 anos a operar no país, a Teleperformance (agora TP Portugal) viu o seu negócio evoluir de forma significativa, mas o perfil de trabalhador que procura não mudou de modo drástico. Quem o diz é a nova CCO desta que é a terceira maior entidade empregadora privada em Portugal, que, em entrevista ao ECO, explica que, no recrutamento, tem sido dada grande valorização às competências humanas, já que as técnicas podem ser formadas internamente.

Aliás, Ana Coelho adianta, em média, no último ano cada trabalhador da TP fez 134 horas de formação. Realça também que esta empresa tem privilegiado muito as promoções internas. "Temos muito talento…