7 perguntas e 1/2 a Maria d’ Orey: “No Dubai aprendemos que o verdadeiro luxo não é excesso”

Maria D' Orey, fundadora e diretora global do Serenity – The Art of Well Being, responde às 7 perguntas e 1/2 do ECO Avenida.

"A minha formação inicial foi em Direito, o que me deu disciplina e estrutura estratégica. Mais tarde, especializei-me na área do desporto e bem-estar, uma paixão antiga, e foi essa combinação entre método e propósito que deu origem ao Serenity. Lancei o primeiro conceito no Pine Cliffs Resort e, ao longo dos anos, transformámos uma operação local numa marca internacional presente em Portugal e no Dubai. Sou exigente, madrugadora, corro sempre que posso e acredito profundamente que liderança é cuidar das pessoas primeiro. O resto, prémios, expansão, reconhecimento, é consequência.” Maria D'Orey

1. Para quem não conhece os spa Serenity, o que é preciso saber?

Em primeiro lugar, não somos apenas um spa. O Serenity nasceu como uma marca portuguesa de bem-estar de luxo com uma visão 360 graus. Integramos spa, fitness, nutrição, recuperação e uma linha própria de produtos. Criamos experiências profundamente personalizadas, onde cada detalhe é pensado para gerar equilíbrio real. Mais do que relaxamento, trabalhamos transformação.

2. Leve-nos ao momento em que os spa Serenity nasceram. Qual foi a ideia primordial?

O Serenity nasceu da evolução natural do trabalho que desenvolvíamos na altura no Pine Cliffs Resort. Em 2006, lançámos o primeiro programa estruturado de atividades e bem-estar no resort. À medida que o conceito crescia, tornou-se evidente que existia espaço para criar uma marca própria, com identidade, método e visão estratégicas. Em 2016, formalizámos essa ambição com a criação do Serenity – The Art of Well Being, não como um spa de resort, mas como uma marca de wellbeing com uma abordagem integrada. Desde o início, trabalhámos o bem-estar como um ecossistema completo: spa, fitness, nutrição e recuperação. A intenção nunca foi apenas operar um spa, mas desenvolver uma marca consistente, escalável e com uma visão global do bem-estar.

3. Só pode eleger um dos 18 prémios que receberam em 2025. Com qual escolhe ficar e porquê?

Destacaria a distinção de 4 Estrelas atribuída pela Forbes Travel Guide, que recebemos novamente em 2026, pelo segundo ano consecutivo. A Forbes é uma referência global no universo do luxo e avalia de forma extremamente rigorosa – cada detalhe da experiência é analisado. Ser reconhecidos consecutivamente não valida apenas um momento, valida consistência. Num setor onde a excelência é a expectativa mínima, manter este padrão ano após ano é, para nós, um dos maiores sinais de credibilidade internacional.

4. O que é que uma marca portuguesa de bem-estar aprendeu ao competir num mercado como o Dubai, onde o luxo é regra e não exceção?

Aprendemos que o verdadeiro luxo não é excesso, é consistência e respeito. No Dubai, o padrão é elevadíssimo. Isso obriga-nos a ser mais disciplinados, mais detalhistas e culturalmente sensíveis. Mantivemos o nosso ADN português, alguns dos nossos rituais e a filosofia de serviço, mas desde o primeiro momento respeitámos as origens locais, começando na própria construção e conceção do espaço. A arquitetura, os materiais e a experiência foram pensados para dialogar com a cultura e as expectativas da região. Essa capacidade de equilibrar identidade com adaptação foi essencial. Mostrou-nos que uma marca portuguesa pode competir num mercado onde o luxo é regra, sem perder autenticidade, pelo contrário, reforçando-a.

5. Estão a preparar a abertura de um Pure by Serenity em Portugal. Onde vai ser e a partir de quando está disponível?

O Pure by Serenity é o nosso conceito mais compacto e contemporâneo, que nasceu em primeiro lugar no Dubai, em dezembro de 2025. A chegada a Portugal está prevista ainda este ano. Em breve anunciaremos a localização oficial, mas posso adiantar que será num contexto urbano e estratégico, alinhado com a visão de expansão da marca. Será uma nova forma de experienciar o universo Serenity, mais ágil, mas com o mesmo rigor e experiência premium.

6. Estão também a preparar a abertura de outros cinco espaços este ano. Onde vão ser?

Temos um plano de expansão internacional muito estruturado, com cinco novas aberturas previstas para 2026. Alguns projetos estão localizados no Médio Oriente e outros na Europa. Estamos a trabalhar com parceiros estratégicos que partilham a nossa visão de excelência e posicionamento premium.

7. Há uma fórmula portuguesa para o luxo?

O luxo português tem autenticidade. Não é exuberante, é subtil. Valoriza o detalhe, a hospitalidade genuína e a relação humana. No Serenity, essa fórmula traduz-se numa elegância tranquila. Num cuidado que não é performativo, é verdadeiro. É isso que nos diferencia verdadeiramente lá fora.